Impossible d’oublier que Henry Cavill ne sera plus de la partie, lui qui était hautement impliqué et apprécié par les fans de la franchise The Witcher. Le sorceleur va donc bientôt changer de visage et sera incarné par Liam Hemsworth, le petit frère de Thor (Chris Hemsworth). Et ce que tout le monde attend maintenant, c’est de voir l’acteur dans la peau de ce bon vieux Geralt de Riv, et vous savez quoi, ça pourrait bien arriver plus tôt que prévu !

Le nouveau Geralt de la série The Witcher devrait bientôt se dévoiler officiellement

Oui, mis à part des montages peu glorieux de Liam en Geralt, on ne sait pas encore à quoi va ressembler notre nouveau chasseur de monstres mutants. Mais les premières images officielles ne devraient plus trop tarder puisque la saison 4 de la série Netflix The Witcher débutera dès la mi-avril et si le géant de la SVOD fait comme pour la saison 3, il communiquera très rapidement sur le sujet. En 2022, lors du coup d’envoi des premières séances de tournage de la saison 3, Netflix avait publié quelques visuels des acteurs principaux. On croise donc les doigts pour que ce soit une nouvelle fois le cas ici.

La saison 4 de The Witcher est extrêmement attendue. Après une saison 3 en demi-teinte, la série Netflix va devoir sortir les muscles pour satisfaire les fans. Henry Cavill n’est plus, ayant quitté la série à la fin de la saison 3 et ne reviendra pas. Liam Hemsworth s’est déjà dit honoré de prendre la relève, mais la pression doit être tout simplement énorme. Le reste du casting principal ne change pas. Anya Chalotra campera toujours Yennefer, Ciri sera toujours incarnée par Freya Allan et non, Jaskier (Joey Batey) ne changera pas de luth non plus. La saison 4 de The Witcher n’a pas encore de date de parution sur Netflix, mais ça devrait certainement viser une sortie d’ici 2025.