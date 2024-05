C’était une annonce qui avait fait des émules. Octobre 2022 Henry Cavill annonçait son départ de la série Netflix The Witcher pour voguer vers de nouveaux horizons. Des horizons qui auraient logiquement dû le ramener jusqu’à Metropolis où il aurait repris son rôle de Superman, mais James Gunn en a décidé autrement. De son côté, le géant du streaming avait déjà trouvé son remplaçant en la personne de Liam Hemsworth, surtout connu pour son rôle de Gale dans la trilogie Hunger Games.

Depuis, le petit frère de Thor essuie de nombreuses critiques avant même d’avoir eu la chance de faire ses preuves. La pression est donc énorme, mais le nouveau Geralt n’a visiblement pas baissé les bras. Hemsworth a suivi un entraînement intensif et potassé tout le lore de The Witcher. Est-ce que cela suffira à convaincre ? De premières images volées du tournage nous le montrent enfin dans la peau de son personnage.

Premier aperçu de Liam Hemsworth dans la série The Witcher

Henry Cavill ou pas, Netflix compte bien encore capitaliser sur son adaptation à succès. L’entreprise américaine a commandé deux nouvelles et dernières saisons pour la série The Witcher, qui sera donc désormais portée par Liam Hemsworth. Un choix de casting qui ne manque pas de créer le débat depuis presque deux années, certains internautes l’ayant déjà surnommé « The Wisher ». Sympa ! L’acteur était tout de même bien décidé à convaincre ses détracteurs. « Il plonge la tête la première dans ce projet et il le prend vraiment au sérieux avec ses recherches personnelles, son entraînement et bien d’autres choses encore », commentait alors son nouveau collègue Joey Batey, alias Jaskier.

La petite troupe a ainsi repris du service au début du mois, date à laquelle le tournage de la saison 4 de The Witcher a débuté. Ce n’était plus qu’une question de temps, mais ça y est. Après avoir eu un premier aperçu du costume, nous avons enfin des images de Liam Hemsworth en Geralt de Riv. Est-ce le désastre annoncé depuis presque deux ans maintenant ? On laissera chacun en juger, même si ces clichés volés ne feront sans doute pas honneur au rendu final. Sur la Toile, les avis sont en tout cas partagés (étonnant !). Beaucoup sont finalement assez agréablement surpris. « Il a l’air franchement cool et son visage colle bien à celui de Geralt », commente par exemple un fan de la licence sur les réseaux sociaux.















Premières images du nouveau Geralt dans la série the Witcher ©Metro

Une transition justifiée par le lore

Étrangement, ces clichés volés révèlent deux autres détails : Liam portera la même armure que celle de la saison, et ils tournent à nouveau des scènes du combat contre Vilgerfortz de la saison 3. On peut imaginer que ce sera pour des flashbacks ou pour avoir plus de cohérence avec le changement de casting de cette saison 4 de The Witcher. Pour rappel, la série justifiera la transition du Geralt de Riv d'Henry Cavill à celui de Liam Hemsworth grâce au personnage de Nimue, connue sous le nom de la Dame du Lac.

La petite voue une admiration pour le Sorceleur et sa légende, et c’est justement à travers ses yeux que nous retraçons ses aventures dans les derniers romans. Et qui dit nouveau regard, dit nouveau physique donc. La saison 4 de The Witcher est attendue pour le courant 2025. La série se conclura ensuite avec une cinquième et ultime saison, déjà commandée.