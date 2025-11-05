Qu'on apprécie ou non les adaptations de The Witcher par Netflix, la dernière en date a introduit un sorceleur canon dans les livres et encore plus brutal que Geralt.

En plus de la sortie ce 30 octobre 2025 d'une saison 4 de The Witcher très controversée, Netflix en a profité pour sortir en catimini une préquelle spin-off qui prend la forme d'un unique épisode spécial qui a failli ne jamais voir le jour. Celui-ci a permis de découvrir un confrère de Geralt qui a fait son apparition dans le livre La Saison des Orages, qui s'avère encore plus puissant et brutal que le célèbre Loup Blanc. Pour l'incarner sur le petit écran, Netflix a fait appel à un monstre sacré des films d'action des années 80, histoire de le représenter sous son meilleur profil.

Un Chat encore plus dangereux que le Loup Blanc de The Witcher et des Rats

Tandis que la saison 4 de The Witcher explore les trois arcs distincts de Geralt, Yennefer et Ciri, on retrouve cette dernière avec une bande jeunes voyous qui vont lui faire traverser une très sombre période de son adolescence. La bande en question est bien sûr celle des Rats, qui a donc eu droit au fameux épisode préquelle spin-off qui a finalement bien vu le jour sur Netflix. Celle-ci présente donc le groupe de jeunes voleurs avant leur rencontre avec Ciri, où ils font tout de même la connaissance d'un sorceleur : Brehen.

Présenté dans le livre d'Andrzej Sapkowski intitulé La Saison des Orages comme le Chat de Iello, en référence à l'horrible massacre qu'il a perpétré dans ce village, il s'agit donc d'un sorceleur de l'École du Chat, connue pour avoir formé de véritables monstres à moitié fous et versés dans l'assassinat. Dans ce spin-off de la saison 4 de The Witcher, on le voit croiser la route des Rats et de Leo Bonhart, le célèbre et effroyable chasseur de primes qui fait sa première apparition dans la série via ladite saison 4. Dans cette nouvelle adaptation de Netflix, Brehen est incarné par ni plus ni moins que Dolph Lundgren, grande star de films d'action comme Rocky IV ou The Expendables.

Décrit comme une puissante brute sanguinaire dans le livre La Saison des Orages, Brehen se présente dans ce spin-off de la saison 4 de The Witcher comme un véritable monstre de puissance, qui arrive même à donner du fil à retordre à un Leo Bonhardt pourtant plus jeune et fringant, mais très fin bretteur. Brehen use ainsi de sa force brute et de puissants Signes pour dominer le combat. Quoi qu'on dise des adaptations de The Witcher par Netflix, la chorégraphie de ses combats a au moins le mérite d'assurer le spectacle.

© Netflix

Source : Netflix