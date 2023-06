La série The Witcher par Netflix fait partie des plus grands succès de la plateforme ces dernières années. L'adaptation de l'œuvre d'Andrzej Sapkowski a conquis le public avec ses deux premières saisons. Et ce malgré les quelques libertés scénaristiques prises par la série. Désormais, les fans attendent avec grande impatience la saison 3. La première partie sera diffusée dès le 29 juin et la seconde quelques semaines plus tard, le 27 juillet. Avant même sa diffusion, le géant du streaming fait une nouvelle annonce qui devrait amuser voire consterner celles et ceux qui ne jurent que par Henry Cavill.

La saison 5 de The Witcher avec Liam Hemsworth officialisée

Dans un entretien accordé à Deadline, Sophie Holland évoque la saison 4 de The Witcher où Liam Hemsworth remplacera donc Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv. Une nouvelle que les fans semblent avoir du mal à digérer depuis son annonce. La directrice de casting partage une information qui devrait encore plus les frustrer : une saison 5 de la série verra bien le jour, alors même que la quatrième partie n'as pas entamé son tournage.

Nous sommes sur le point de commencer le tournage de la quatrième saison avec Liam Hemsworth et il y aura une courte pause avant d'entamer directement celui de la cinquième saison.

Le doute planait, mais Netflix maintiendra son programme. Le géant du streaming envisageait dès le départ de tourner les deux saisons sans Henry Cavill d'affilée, mais avec la grève des scénaristes qui a mis de nombreux programmes à l'arrêt, sa stratégie était plutôt incertaine. Les détracteurs de Hemsworth ne cachaient pas leur envie de voir la série s'arrêter le plus rapidement possible. L'annonce est, comme vous pouvez vous en douter, assez mal reçue de leur part. Avec ce planning, le géant du streaming tente sans doute de limiter les risques. Avec deux saisons tournées d'avance, le programme pourrait continuer encore quelques années même si le succès n'est pas au rendez-vous. La série aurait pu pourtant prendre fin dès le départ d'Henry Cavill, comme l'a indiqué la showrunner il y a quelques jours.

Une saison 3 encore plus visionnée que les deux premières ?

Sophie Holland se refuse à parler du départ d'Henry Cavill dans son interview, même si elle indique qu'elle aimerait bien. Elle préfère encenser Liam Hemsworth et se dit impatiente de voir ce qu'il apportera à la série, tout en rappelant qu'il possède un grand nombre de fans. « La quatrième saison sera un bon mélange de nouveaux personnages et de visages qui reviennent », déclare Sophie Holland. Nul doute que les téléspectateurs qui ne jurent que par Henry Cavill devraient profiter au maximum de la saison 3 avant le passage de témoins entre les deux stars. Peut-être que Netflix battra de nouveaux records d'audience, même si le challenge s'annonce corsé.