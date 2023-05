La série The Witcher prépare son grand retour mais on apprend que Netflix a du prendre une décision assez radicale à propos de Henry Cavill.

L'adaptation live de Netflix The Witcher se prépare pour son retour le 29 juin prochain et Netflix s'est dit qu'il était temps de communiquer un peu plus sur le départ de l'acteur Henry Cavill. Histoire que le public comprenne un peu mieux la décision. C'est ainsi que la showrunner Lauren Schmidt Hissrich a partagé un peu plus d'informations pour ce qui va se dérouler après la saison 3. Le show aurait t-il pu s'arrêter ?

Henry Cavill et son départ

Il y a peu Netflix a révélé que la troisième saison de The Witcher serait la dernière de Henry Cavill, à la grande déception des fans. Sans surprise, compte tenu de la popularité de la série, Netflix a confirmé qu'au lieu de conclure l'oeuvre, l'entreprise avait plutôt fait le choix d'une refonte du rôle principal. Liam Hemsworth, frère de Chris que l'on connait pour jouer dans Hunger Games va reprendre le rôle titre. Et malgré son talent, les fans regrettent déjà le départ de l'interprète de Superman.

Visiblement Netflix avait laissé le choix au créateurs de mettre fin au projet The Witcher après le départ de Cavill mais ceux-ci ont estimé qu'il y avait encore trop d'histoire à raconter pour tout abandonner. Lauren Schmidt Hissrich déclare ainsi :

Je veux dire, nous avions le choix de faire sortir Geralt et de mettre fin à la série mais ce n'est pas quelque chose que nous étions prêts à faire. Il reste trop d'histoires à raconter.

Une troisième option, qui était de simplement dire au revoir à Geralt et recentrer l'histoire sur un nouveau personnage, n'était pas acceptable non plus pour l'équipe, selon Hissirch qui raconte :

Si nous remplacions Geralt par un autre Witcher, nous nous éloignerions complètement des livres, et je ne pense pas que ce soit ce que quiconque voulait non plus.

Pour ce qui est de la présence de Hemsworth dans la saison 4 de The Witcher, elle ne tarit pas d'éloges :

Nous sommes tous ravis de l'arrivée de Liam … Il a un poids très lourd sur les épaules, mais il a aussi beaucoup d'énergie et beaucoup d'excitation pour cela. C'est évidemment une marque - un nouveau chapitre pour nous. Et il y a beaucoup de sentiments impliqués. Mais en fin de compte, nous aimons ce que nous faisons. Alors nous allons continuer.

The Witcher, c'est quoi la suite ?

La troisième saison à venir pour The Witcher arrivera le 29 juin. Pour ce qui est de la quatrième saison, on ne sait pas encore quand celle-ci sera diffusée ni même tournée.