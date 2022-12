Les fans de la série The Witcher par Netflix n’auront décidément aucun gain de cause. Un nouvel espoir et une théorie très populaire au sein de la communauté viennent d’être réduits à néant.

La fin 2022 aura été mouvementée pour Henry Cavill qui finalement ne reprendra ni l’épée du Loup Blanc, ni la cape de Superman. L’acteur devrait néanmoins son baroud d'honneur à la fin de la saison 3 de la série The Witcher de Netflix, après quoi il sera remplacé par Liam Hemsworth. Les showrunners promettent un final héroïque et un départ qui facilitera la transition avec son successeur. Un tournant dans l’histoire de Geralt qui a donné lieu à beaucoup de théories et la plus populaire vient d’être détruite.

Une théorie très populaire autour de la série The Witcher anéantie

Le grand remplacement de Henry Cavill dans la série The Witcher fait beaucoup parler de lui. Au-delà des détracteurs du nouvel acteur, certains fans se demandent si ce changement soudain sera justifié dans le scénario ou non. On sait que l’arc personnel du Geralt de Cavill se clôturera à la fin de la saison 3 afin de retrouver un Sorceleur complètement métamorphosé et pas que physiquement. Pourtant une théorie populaire auprès de la communauté impliquait la grande tendance du moment : le multivers. Et si le Geralt de Riv de Liam Hemsworth venait tout simplement d’une autre timeline ? Declan de Barra, showrunner du spin-off The Witcher Blood Origin vient mettre à mal cette hypothèse.

Interrogé par GamesRadar, celui en charge de l’un des plus grands désastres de l’année pour Netflix s’est penché sur la question du voyage dans le temps dans la série et dans l’univers du Sorceleur. Il affirme que malgré l’existence de plusieurs lignes temporelles il n’y a pas de variants d’un même personnage comme ça peut être le cas dans la série Loki de Disney+ par exemple.

Une seule version de Geralt pour deux acteurs

Il n’y a pas de versions différentes. Ce sont tous le même personnage mais les mondes dans lesquels ils voyagent sont très différents et existent dans des timelines différentes parfois. Il y a beaucoup de voyages entre les mondes, mais ce sont juste les mêmes personnages qui les traversent. Ils peuvent changer en termes de passif du personnage, de combien de temps ils ont vécu ou de ce qu’ils font dans les autres mondes, mais ça reste la même personne. Ce n’est pas comme s’il y avait deux versions de Jaskier et c’est clair qu'il n'y a qu'une version de Yennefer. C’est la même chose pour tout le monde. - Declan de Barra de The Witcher Blood Origin

Beaucoup de fans de The Witcher espéraient en effet l'arrivée d'un nouveau Geralt qui ne soit pas le même que celui de Henry Cavill afin de séparer les deux interprétations des deux acteurs. Liam Hemsworth reprendra bien le flambeau sous toutes ses formes à partir de la saison 4. Nouveau coup dur pour une partie de la communauté qui avait déjà fait des pieds et des mains pour que Cavill revienne avec une pétition cumulant des centaines de milliers de signature. Netflix a cependant réduit leur rêve à néant. Malgré l'abandon des films Superman, ils camperont sur leur position et garderont ce nouvel acteur australien pour la prochaine saison de la série The Witcher.