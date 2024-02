Très bonne nouvelle, car la série dérivée The Walking Dead The Ones Who Live, qui n'avait jusqu'à présent aucun diffuseur en France, vient enfin de trouver un accord. Les fans français ne seront pas laissés pour compte et pourront également profiter de cette aventure sans avoir à recourir à des moyens illégaux. C'est d'autant plus réjouissant que les spectateurs attendent depuis longtemps le retour de Rick Grimes sur le devant de la scène, ainsi que ses retrouvailles avec son grand amour, Michonne.

The Walking Dead The Ones Who Live enfin en France

Les spectateurs français pourront donc profiter de The Walking Dead: The Ones Who Live grâce à Paramount+. Le tout sera d'ailleurs disponible dès le 29 mars avec deux épisodes au lancement, suivi d'un nouvel épisode chaque semaine. Vous aurez donc un léger décalage par rapport aux États-Unis, mais rien de vraiment dramatique. On vous conseille tout de même de ne pas trop partir à la pêche aux infos, pour ne pas vous faire ouvertement spoiler.

Pour rappel, cette série The Walking Dead se concentre sur les personnages de Rick Grimes et Michonne, interprétés par Andrew Lincoln et Danai Gurira, qui reprennent leurs rôles respectifs. Une excellente occasion de retrouver des personnages emblématiques, surtout lorsque l'on considère à quel point Rick est apprécié par les spectateurs depuis les débuts de la série en 2010.

Pour rappel, le prix de l'abonnement à Paramount+ en France, sans l'option Canal+, est de 7,99 € par mois ou 79,90 € pour un abonnement annuel. Si vous choisissez de vous abonner via Canal+, le coût peut varier en fonction de l'offre spécifique que vous choisissez. Par exemple, la formule Ciné-Séries de Canal+, qui inclut Paramount+, coûte 34,99 € par mois avec un engagement de 24 mois ou 40,99 € par mois sans engagement. Il existe également une formule Friends & Family à 64,99 € par mois.