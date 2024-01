La série The Walking Dead que tout le monde attend vient de dévoiler un tout nouveau trailer, et cela envoie clairement du très lourd. On profite également du retour de plusieurs personnages.

AMC a dévoilé la bande-annonce finale de sa nouvelle série dérivée de The Walking Dead, intitulée The Ones Who Live qui est prévue pour le 25 février. Cette bande-annonce marque enfin le retour d'Andrew Lincoln dans le rôle de Rick Grimes, exprimant son désir de retourner chez lui. Parallèlement, Michonne, interprétée par Danai Gurira, semble se retrouver au cœur d'une zone de guerre post-apocalyptique.

Une réunion au sommet pour The Walking Dead

Bien que la bande-annonce laisse entrevoir une possible réunion entre les deux personnages, elle ne la montre pas explicitement, maintenant ainsi les fans dans l'expectative de les revoir côte à côte à l'écran, à moins qu'un événement malheureux ne les frappe avant. Les scénaristes de la série sont réputés pour leur capacité à jouer avec les émotions des spectateurs, oscillant entre malice et cruauté selon les perspectives. Parallèlement, une affiche clé de la série a été dévoilée.

Dans The Walking Dead: The Ones Who Live, Pollyanna McIntosh reprend aussi son rôle de Jadis, apparaissant dans la nouvelle bande-annonce aux côtés de nouveaux venus tels que Lesley-Ann Brandt, Terry O'Quinn, Matthew August Jeffers, Craig Tate et Andrew Bachelor. Scott M. Gimple assure la direction de la série, en collaboration avec Andrew Lincoln, Danai Gurira, Denise Huth, Brian Bockrath et Greg Nicotero.

D'après le synopsis officiel d'AMC, la série raconte «une histoire d'amour épique entre deux personnages bouleversés par un monde lui-même métamorphosé. Séparés par la distance, une force irrésistible et les ombres de leur passé ». De ce que l'on peut voir ci-dessous, ça promet en termes d'émotion et d'actions. Et puis quel plaisir de retrouver Rick après tant d'années. Espérons que rien de mal ne puisse lui arriver.

Un avenir brillant

Initialement envisagée comme une trilogie cinématographique, la production a finalement opté pour une adaptation en série télévisée. Elle s'inscrit dans la lignée de plusieurs projets dérivés de The Walking Dead. Par ailleurs, AMC a confirmé la production d'une deuxième saison pour Dead City, mettant en scène Negan et Maggie, joués respectivement par Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan. Une autre saison de The Walking Dead: Daryl Dixon, avec Norman Reedus et Melissa McBride, est également en préparation. C'est assez fou de voir à quel point TWD a su rebondir après une série principale en demi-teinte. Alors que tout le monde pensait l'œuvre morte et enterrée, les spectateurs semblent tous hypés par l'ensemble de ces spin-offs. Comme quoi, il suffisait de persévérer.