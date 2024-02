Enfin ! Après des années d'attente et plusieurs changements en cours de route (d'abord un projet de films, puis de série), le projet The Walking Dead: The Ones Who Live, centré sur les personnages de Rick et Michonne, est disponible, notamment outre-Atlantique. C'est l'occasion de faire une revue de presse et de découvrir à quoi s'attendre en termes de qualité. Est-ce une bonne ou une mauvaise série ? Faisons le point avec vous. On vous prévient, ça risque de faire quelques déçus...

The Walking Dead, une nouvelle série qui déçoit ?

On commence avec le très sérieux média Variety. Sans surprise et comme souvent mentionné dans les critiques positives, la série marque le retour tant attendu de Rick Grimes (Andrew Lincoln) et Michonne (Danai Gurira), deux des personnages les plus appréciés de la franchise The Walking Dead. D'ailleurs, les deux acteurs sont décrits comme ayant une alchimie indéniable. L'introduction de nouveaux personnages bien réalisés offre également de nouvelles dynamiques et enrichit l'univers de The Walking Dead avec des perspectives et des histoires captivantes. Cependant, la série souffre de problèmes de rythme, notamment dans les premiers épisodes qui sont décrits comme lents et maladroits, ce qui pourrait décourager certains téléspectateurs. L'article souligne également que l'univers de TWD semble saturé de contenu, ce qui peut diminuer l'impact et l'excitation autour de cette nouvelle série, malgré le retour de personnages emblématiques...

C'est un peu le même constat chez discussingfilm. Andrew Lincoln et Danai Gurira offrent des performances captivantes, renforçant l'engagement du public grâce à leur alchimie et à leur histoire commune. Leur dynamique à l'écran soulève bien les enjeux et maintient l'intérêt des spectateurs tout au long de la série. Le journaliste explique également que les séquences d'action, notamment celles impliquant des hordes de marcheurs, sont impressionnantes et rappellent aux fans la qualité de la franchise lorsqu'elle est exécutée avec le bon niveau de dévouement. Mais une nouvelle fois, la série semble souffrir de problèmes de rythme, avec une narration souvent interrompue par des dialogues excessifs sur la vie et la survie, ce qui dilue l'excitation et l'urgence de l'intrigue principale. De plus, l'écriture générale de la série est critiquée pour ne pas atteindre l'énergie des performances à l'écran, laissant un sentiment d'opportunité manquée.

Du bon et du mauvais

Chez Collider, on retrouve un constat similaire. La relation entre Rick Grimes et Michonne, au cœur de la série, est saluée pour son choix judicieux, offrant des moments d'émotion significatifs grâce à la solide performance et à la grande alchimie entre Andrew Lincoln et Danai Gurira. Cependant, la série devient de plus en plus dispersée et instable au fil de son avancement, avec un manque de direction claire et une profondeur émotionnelle insuffisante. De plus, certains des raisonnements narratifs présentés par Rick sont jugés peu convaincants, remettant en question la crédibilité de l'histoire et reflétant une frustration partagée par le spectateur quant à la direction de la série.

Quant à Entertainment Weekly, le focus sur l'histoire d'amour entre Rick et Michonne et leur quête pour se retrouver introduit un nouvel angle émotionnel à la série. Soulignant leur chimie et leur profondeur relationnelle. Les nouveaux personnages, comme Pearl Thorne (Lesley-Ann Brandt) et Nat (Matthew August Jeffers), ajoutent de la diversité et de la richesse à l'univers, offrant de nouvelles dynamiques et perspectives. Mais, malgré la présentation de la série comme une extension significative de l'histoire de Rick et Michonne, subsiste une incertitude quant à sa durée et à sa capacité à maintenir l'intérêt sur plusieurs saisons.