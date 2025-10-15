Ce 31 octobre 2025, la licence télévisuelle The Walking Dead va fêter ces 15 ans de bons et loyaux services. Malgré la fin de l'arc principal en 2022, l'adaptation des comics de Robert Kirkman et Tony Moore a en temps d'années connu beaucoup de spin-offs qui continuent de faire vivre certains personnages emblématiques comme Daryl, Negan ou encore Rick, mais aussi d'explorer d'autres facettes de cette apocalypse zombie populaire. À l'occasion d'une interview à Cannes pour fêter l'anniversaire de la série au sens large, son scénariste et producteur exécutif, Scott Gimple, a indiqué qu'elle est très loin d'avoir poussé son dernier râle zombifié.

The Walking Dead n'a clairement pas envie de mourir de sitôt

Après avoir exploré de long en large les États-Unis et même survécu à une catastrophe nucléaire, The Walking Dead continue de multiplier les spin-offs visant à apporter un peu de fraîcheur à la formule. Les derniers exemples en la matière sont Dead City, qui se déroule à New York avec Maggie et Negan en tant que personnages principaux ; The Ones Who Live qui font se retrouver Rick et Michonne ; et Daryl Dixon, qui en compagnie de Carol a fait un long séjour en France, pour se retrouver dans la dernière saison en date en Espagne, où l'histoire va malheureusement s'achever.

Scott Gimple, scénariste et producteur exécutif de The Walking Dead, se trouvait récemment à Cannes pour une conférence anniversaire de la série. Il a ainsi confié dans une interview auprès de Variety que « c'est bien possible qu'on voit encore ce groupe pendant les 15 années à venir. Il y a beaucoup de continents à visiter et d'opportunités d'évolution des personnages. C'est vraiment excitant de voir jusqu'où on peut aller ».

Après un certain essoufflement de la formule originale centrée aux États-Unis, l'idée de transporter The Walking Dead dans d'autres continents semble en effet avoir donné un coup de fouet bienvenu à l'univers. « Changer de décor offre un trésor de possibilités à explorer et nous inspire de nouvelles histoires, même avec des personnages qu'on connaît bien et qu'on peut faire grandement évoluer avec des défis qu'ils n'avaient encore jamais affrontés », a continué Scott Gimple. Reste maintenant à voir si ce souffle nouveau va en effet permettre à The Walking Dead de vivre encore 15 ans de plus.

© AMC

Source : Variety