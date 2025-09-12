C'est une bien triste nouvelle qui attend les fans français de la série The Walking Dead et de ses spin-off. Vous ne les regarderez plus jamais de la même façon.

Au-delà des comics, c'est la série télévisée qui a fait connaître The Walking Dead au grand public. Créée par Frank Darabont, elle a captivé des téléspectateurs du monde entier pendant 12 ans avec 11 saisons. Mais ce n'est pas fini, car comme une contagion zombiesque, elle s'est propagée sous d'autres titres avec des spin-offs encore diffusés aujourd'hui. C'est pourquoi la nouvelle tombée hier soir va briser le cœur de nombreux fans français.

Une voix de The Walking Dead s'est éteinte

S'il y a une chose qu'on peut reconnaître à The Walking Dead, c'est qu'elle n'a pas épargné le cœur du public. Mettant en scène un groupe de héros qui se forme et se reforme à chaque saison, accueillant régulièrement de nouveaux membres, elle nous a aussi habitué à devoir ne pas trop nous y attacher. Combien de nos chouchous sont tombés en chemin, souvent dans des conditions tragiques ? La mort fait partie de la franchise, mais elle ne nous frappe jamais autant que quand elle dépasse le cadre de la fiction.

L'AFP a partagé la nouvelle hier : le comédien et musicien Emmanuel Karsen, de son vrai nom Emmanuel Bourdeaux, s'en est allé. Du haut de ses 62 ans, c'est une voix incontournable du doublage français qui s'est éteinte. C'est son agente qui a rendu l'information publique, sans en donner la cause. Mais aujourd'hui, c'est la communauté The Walking Dead qui pleure celui qui nous a fait entendre les grommellements et les réflexions de Daryl Dixon, personnage adoré dont le propre spin-off se termine lui aussi dans une triste concordance des temps.

Mais Emmanuel Karsen, ce n'était pas que The Walking Dead. C'était aussi un acteur de tous les plans et, surtout, une voix iconique. Avant tout associé à Sean Penn, il retrouvait régulièrement Norman Reedus, pour Daryl certes, mais les joueurs l'ont également entendu dans Death Stranding. D'ailleurs, il a doublé dans de nombreux jeux : récurrent dans les Call of Duty, il a aussi participé à Far Cry 5 (Zip Kupka) ou encore Cyberpunk 2077 (Michael Maldonado) pour ne citer qu'eux.

© Allo Doublage.

© AMC. Emmanuel Karsen et Daryl Dixon. © Allo Double / AMC.