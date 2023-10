La nouvelle série The Walking Dead Daryl Dixon arrive enfin en France après avoir trouvé un diffuseur. Voici où, comment et quand regarder les premiers épisodes gratuitement.

Après quelques semaines d'attente, AMC a une excellente nouvelle pour les fans français impatients de découvrir la The Walking Dead Daryl Dixon. Une nouvelle série centrée sur le personnage campé par Norman Reedus. Sans surprise, il va falloir payer pour la visionner, mais il y a tout de même une astuce pour regarder les débuts de façon tout à fait gratuite. On vous explique toutes les étapes à suivre.

Les fans français de The Walking Dead Daryl Dixon n'ont pas eu le privilège d'une diffusion US+24, mais AMC va corriger le tir en sortant enfin la série dans l'hexagone. Ce n'est pas Netflix ou Disney+ qui a remporté ce show très attendu chez nous, mais Paramount+. La plateforme annonce avoir gagné les enchères et commencera par diffuser les deux premiers épisodes le 10 novembre 2023. Ensuite, le rythme sera d'un épisode par semaine.

Voici le synopsis de The Walking Dead Daryl Dixon : « Alors qu'il espère trouver un moyen de rentrer chez lui, Daryl Dixon traverse une France post-apocalyptique dans laquelle il doit faire face à une horde de zombies d’un nouveau genre. Au fur et à mesure qu'il avance, les liens qu'il tisse en chemin compliquent son périple ». La série sera donc totalement inédite en France, même si elle a été tournée dans nos contrées. Norman Reedus et les acteurs se sont déplacés à Utah Beach en Normandie, à divers endroits de Paris, au Mont-Saint-Michel et sur le Pont-du-Gard.

Mais alors comment regarder The Walking Dead Daryl Dixon ? Vous pouvez passer par le site web Paramount+, ce qui n'est pas la solution la plus pratique. En revanche, le service est disponible via Amazon Prime Video gratuitement. Vous pouvez en effet profiter de 7 jours gratuits, qui peuvent être cumulés avec les 30 jours gratuits à Amazon Prime si vous n'avez jamais été abonnés. Ca vous laisse le temps de voir les deux premiers épisodes avant de souscrire éventuellement à Prime et Paramount Plus pour un total de 14,98€ par mois. Mais il y a un meilleur plan qu'on vous partage ci-dessous.

Une saison 2 déjà sur les rails

Le spin-off The Walking Dead Daryl Dixon a été globalement bien accueilli, bien que des points noirs aient été retenus contre la série. D'après les retours, certains personnages secondaires et l'antagoniste peinent à convaincre, quand ce ne sont pas des passages ennuyants sur le passé du héros qui viennent gâcher l'ensemble. L'arrivée de nouveaux zombies compensent quand même ces faiblesses à première vue. Peu importe les défauts, l'avenir du show télévisé est assuré. AMC a donné son feu vert pour la saison 2 de The Walking Dead Daryl Dixon. Des épisodes inédits qui pourraient débarquer en 2024. Mais tout dépendra de la grève des acteurs qui n'est toujours pas terminée.

Pour celles et ceux qui veulent retrouver le personnage de Reedus, Paramount+ est également disponible dans une offre Canal+ Ciné Séries très avantageuse pour les moins de 26 ans. Pour 22,99€ par mois, sans engagement, les jeunes peuvent avoir accès aux chaînes suivantes :

Canal+

Apple TV+

OCS

Canal+ Cinéma

Canal+ Box office

Netflix (abonnement Standard)

Canal+ Grand écran

Canal+ Sport 360

Disney+

Canal+ Séries

Canal+ Docs

Paramount+

Canal+ Kids

L'offre Canal+ Ciné Séries pour les moins de 26 ans se termine le 22 novembre 2023.