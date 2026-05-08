Le remake The One Piece va continuer de vous mettre l'eau à la bouche. Netflix vient de faire une annonce de taille pour les fans français, vous ne pourrez pas manquer cet événement exclusif.

Netflix et WIT Studio travaillent avec sérieux sur le remake de One Piece. Désormais c'est confirmé, l'anime reviendra dans une version polishée l'année prochaine. Il y a donc encore du chemin à faire avant de découvrir le produit fini. Cela dit, les fans français vont très bientôt pouvoir en avoir un nouvel aperçu exclusif. La série et d'autres productions de la plateforme seront mises en avant lors d'un événement incontournable.

Netflix va donner un avant-goût de The One Piece en France

Ce sera assurément un événement pour les fans d'anime. The One Piece, le remake de la série culte née du crayon d'Eiichiro Oda, débarquera en février 2027 sur Netflix. Les premiers détails nous donnent déjà une idée de la forme que cela prendra. Mais quand on parle d'une œuvre visuelle, on a surtout envie de savoir à quoi elle ressemblera.

Ça tombe bien, car Netflix s'offre une place de choix au « plus grand festival mondial dédié à l'animation », à savoir le Festival d'Annecy. Chaque année, c'est la plaque tournante pour tous les gens du milieux et les amateurs de dessins et autres productions 3D. Or, en 2026, la piraterie sera de la partie avec une exposition dédiée à The One Piece.

De fait, le service de streaming s'offre une véritable plateforme avec l'expo “Next of Netflix” à Annecy. Il y présentera des « aperçus exclusifs » de ses prochaines productions. On y verra par exemple des images du film événement Charlie contre la chocolaterie, ou encore de la série SOS Fantômes. Il y aura même une pojection en plein air de KPop Demon Hunters, karaoke en prime. Mais ce sera aussi un événement de taille pour les fans de One Piece.

À l'occasion de cette exposition, Netflix prévoit de présenter de nouveaux concept arts de The One Piece. Le remake se montrera même plus concrètement avec la diffusion d'« extraits exclusifs », d'après le communiqué officiel. Ce sera donc la première fois que le public découvrira vraiment ce à quoi ressemblera l'anime de WIT Studio. Pour ne pas manquer cette découverte en avant-première, rendez-vous du 21 au 27 juin 2026 au Festival international du film d'animation d'Annecy.