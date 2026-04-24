Les nouveautés s'enchaînent sur les plateformes de SVOD. Hier, Disney+ accueillait un énorme film de 2025. Un peu plus tôt dans la semaine, Netflix faisait de la place pour l'un des films les plus mythiques des années 1990. Mais aujourd'hui, Apple TV+ propose une série totalement inédite signée par une équipe multiplement récompensée. C'est vraiment à ne pas louper, quel que soit votre âge.

Une nouvelle série fait ses premiers pas sur Apple TV

Le mois d'avril 2026 est un mois important pour Apple TV. La plateforme à la pomme fait encore une fois le plein de productions originales, pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Nous en avons de nouveau la preuve aujourd'hui avec une série d'animation dont les premiers extraits avaient déjà fait forte impression. Il est temps pour les curieux de découvre Mon Frère le Minotaure (My Bother the Minotaur).

Amateurs de mythologie et d'aventures fantastiques, Mon Frère le Minotaure est le rendez-vous à ne pas louper cette semaine sur Apple TV. Découvrez l'histoire d'un jeune Minotaure, un garçon mi-homme mi-taureau, élévé parmi les humains. Sauf qu'un jour, notre héros est assailli de rêves de son passé dans des contrées mythiques. Désireux de percer le secret de ses origines, il s'embarque alors dans un voyage merveilleux avec son frère et ses amis.

Cette série d'animation Apple TV est une création du studio Cartoon Saloon. Plusieurs fois nommé aux Oscars et récompensé à Annecy, c'est à lui qu'on doit la série Brendan et le Secret de Kells ou encore le film Parvana, une enfance en Afghanistan. Le retour de cette équipe talentueuse était donc particulièrement attendu. Il est temps pour lui de nous dévoiler sa nouvelle œuvre. Plus que prometteuse, Mon Frère le Minotaure marque en plus un tournant en arrivant en exclusivité sur la plateforme de SVOD Apple TV. C'est disponible dès maintenant.