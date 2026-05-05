Portée par la série live-action de Netflix, la popularité de One Piece a atteint de nouveaux sommets. Si la base de fans était déjà solide grâce au manga et à l'anime, l'adaptation en prises de vues réelles a servi de véritable porte d'entrée à un public bien plus large. Beaucoup ont alors eu un réflexe aussi logique que naturel : lancer les premiers épisodes de l’anime, chapeautés par Toei Animation. Sauf, qu'entre les productions animées actuelles et les débuts de One Piece sur petit écran, le choc est rude. Les standards ont évolué, et l’écart de mise en scène saute immédiatement aux yeux. Après plus de deux décennies d’antenne, les premiers épisodes ont particulièrement mal vieilli. La riposte de Netflix et d'Eiichiro Oda, créateur du manga, ne s’est pas fait attendre : un remake, confié à WIT Studio (L'Attaque des Titans, saisons 1 à 3, Spy x Family). Un projet fervemment attendu, mais les choses sérieuses vont bientôt commencer. Netflix a enfin daigné faire une annonce espérée depuis longtemps autour de The One Piece.

Après une première salve d'images conceptuelles, Netflix commence enfin à entrer dans le vif du sujet concernant son remake de One Piece. Pour rappel, The One Piece ambitionne de revisiter les premiers arcs du manga avec une mise en scène remise au goût du jour, plus dans l'ère du temps. Il faudra toutefois encore patienter avant de voir la patte de WIT Studio réellement en mouvement, puisque la plateforme de SVOD s’est contentée de partager un premier poster, forcément statique. Mais, bonne nouvelle, le géant américain s’est enfin décidé à nous donner une information autrement plus concrète, attendue de longue date. Le cap est fixé : The One Piece lèvera l’ancre en février 2027. Cette première salve comprendra sept épisodes, pour environ 300 minutes de visionnage. Cela représentera en tout les 50 premiers chapitres du manga de Eiichiro Oda, jusqu'à la rencontre entre Monkey D. Luffy et Sanji. Pour célébrer l'anniversaire du Chapeau de Paille, on ne pouvait pas rêver mieux comme annonce.

Premier poster officiel ©Netflix

Source : Netflix