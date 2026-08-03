The One Piece, le remake de l'anime star avec Luffy et les Mugiwara, fait de nouvelles révélations sur ce qui attend les fans en 2027. Ça promet encore plus.

Le remake tant attendu The One Piece prépare doucement son arrivée sur la plateforme de streaming Netflix. Après un teaser qui a enfin donné un avant-goût de l'animation, les équipes de Wit Studio dévoilent quelques anecdotes sur les coulisses de création de cette refonte événement. Le projet ne manque vraiment pas d'ambition, on peut le dire. Mais il semble vraiment être dans de bonnes mains.

The One Piece aurait pu être encore plus court, mais...

Depuis le début, l'une des promesses de The One Piece est d'offrir une version condensée du manga d'Eiichiro Oda. Or, quand on sait que l'anime a depuis un moment passé le cap du millier d'épisodes, on se dit que les équipes de Wit Studio (L'Attaque des Titans) vont avoir du pain sur la planche.

Cependant, le défi ne parait pas les effrayer. Au contraire, elles sont revenues sur certains détails dans les colonnes du magazines Den of Geek. Le réalisateur, Masashi Koizuka, a d'ailleurs commencé par révéler qu'il a « accepté ce projet parce qu'[il] ne voulai[t] pas que quelqu’un d’autre s’en charge ». Pour lui qui a grandi avec One Piece, il était impensable de ne pas être aux commandes de sa refonte pour Netflix.

L'enjeu pour lui était ensuite de trouver comment raconter la même histoire en plus court. On sait déosmria que la saison 1 de The One Piece relatera les 50 premiers chapitres du manga, s'arrêtant probablement vers l'arc Baratie, à la rencontre avec Sanji. Mais, la série dans son ensemble, durera vraisemblablement « 300 minutes » (soit 5 heures) d'après Koizuka, qui ajoute :

Elle devait être plus courte à l'origine, mais il y avait tellement de choses que j'adorais et que je voulais inclure que la durée n'a fait que s'allonger. Masashi Koizuka, pour Den of Geek.

Voilà qui a de quoi nous rassurer sur le contenu du remake. Avec 1188 chapitres publiés à ce jour pour le manga, on pouvait craindre que The One Piece fasse l'impasse sur beaucoup d'éléments, quitte à perdre le sel de l'aventure. Or, Koizuka est apparemment bien décidé à rendre hommage à l'œuvre qui lui a tant plu quand il était adolescent.

Quand sortira le remake de OP sur Netflix ?

L'attente commence à se faire sentir pour ce remake événement. Cependant, elle sera bientôt terminée. Nous savons officiellement que The One Piece sortira en exclusivité sur Netflix en février 2027. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre l'annonce du jour exact.