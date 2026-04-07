Netflix a officiellement partagé un premier aperçu de The One Piece, le remake de l’anime confié aux créateurs de l’anime L’Attaque des Titans. Et on a hâte de voir ça à l'action.

One Piece n’est plus simplement le manga qu’on se recommandait entre érudits, qu’on lisait précieusement dans les rayons d’Intermarché pendant que notre mère faisait les courses et que nos copains ne connaissaient pas. One Piece, c’est maintenant un phénomène international, dont l'étendue traverse les âges, les niches et les publics. Le retour de l’anime ce 5 avril 2026 après de longs mois de pause était un événement, comme la diffusion de la saison sur Netflix il y a quelques semaines. La popularité du manga est à son summum, mais son mangaka a un regret : que les premiers arcs aient terriblement vieillis.

Plus de 20 ans plus tard, les premiers épisodes de l’anime One Piece font en effet pâle figure face aux standards d’aujourd’hui. Et ce n’est pas que dans l’animation qu’il pêche, son rythme, ses fillers, épisodes de remplissage pour ne pas dépasser le manga, posent également problème. La solution : un remake de l’anime One Piece, développé en collaboration entre Netflix et WIT Studio, à qui l’on doit les trois premières saisons de l’Attaque des Titans ou encore Spy x Family. Un projet qui se faisait encore discret, plus d'un an après son annonce. Mais Netflix a enfin dévoilé de nouvelles images officielles.

De nouvelles images pour The One Piece, le remake de l'anime

Toujours pas de fenêtre de sortie ni d’aperçu d’animation. Pour continuer la série d’annonces qui a lieu toute la journée, Netflix s’est contenté d’un montage remontrant plusieurs esquisses visant à capturer l’essence de ce remake de One Piece. Beaucoup étaient déjà connues, et non, Usopp n’a pas été modifié malgré les polémiques, mais quelques nouveaux dessins ont été révélés pour l’occasion, notamment un premier aperçu de Shanks Le Roux. A l’annonce du projet WIT Studio avait rapidement fait connaître ses ambitions artistiques : se rapprocher davantage du crayon d’Oda, tout en le retransposant dans un style qui collerait à un anime. Il faudra évidemment attendre de voir ce que The One Piece donnera réellement une fois animé, mais le studio japonais semble en tout cas être sur la bonne voie.

Et vous, que pensez-vous de ces premières images ?