L'arc d’Elbaf aura décidément été rythmé par de longs flashbacks, notamment ceux autour de God Valley et du passé de Brook. Des passages non moins émouvants, épiques et chargés de lore pour certains, qui ont mis de côté plusieurs affrontements attendus. Les dernières pages de One Piece publiées dans le précédent numéro du Weekly Shonen Jump laissaient malgré tout entrevoir le début des grands combats, dont un qui s’annonce particulièrement épique et difficile pour Luffy. Comme chaque semaine où le manga est attendu, le chapitre 1188 de One Piece a leaké et ça annonce des moments épiques pour la suite.

Les premiers leaks du chapitre 1188 de One Piece

Les trois combats majeurs d’Elbaf se dessinent. Zoro contre Sommers, Sanji contre Killingham, et Luffy, aidé de Loki, contre Imu. C’est le duel entre le Capitaine des Chapeaux de Paille et le dirigeant du Gouvernement Mondial qui est au centre du chapitre 1188 de One Piece. Luffy passe à l’offensive avec une nouvelle attaque du Gear 5 lors de laquelle il se transforme en génie. Pendant que le futur roi des pirates passe à l’offensive, son adversaire se souvient de Joy Boy et de son sourire qui ressemble énormément à celui de Luffy. Les premiers leaks du chapitre 1188 de One Piece n’en dévoilent pas davantage sur l’affrontement, qui devrait malgré tout s’étendre sur plusieurs pages.

On sait pour l’heure que dans les ultimes pages, Imu contre-attaque à son tour en poignardant Luffy après avoir transformé sa lance en épée. L’attaque est d’ailleurs nommée « Void », comme celle de Crocodile lorsqu’il avait lui-même poignardé Luffy lors de leur duel à Alabasta. Le chapitre 1188 de One Piece s’achève avec Imu qui lance à Luffy qu’il est bien conscient qu’il n’est pas Joy Boy, car il n’aurait jamais été aussi faible. Il faudra cependant patienter avant de découvrir la réaction de Luffy, puisque le manga sera en pause la semaine prochaine.

Extrait du chapitre 1187 de One Piece ©Eiichiro Oda

Source : Pew