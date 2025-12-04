One Piece n’a jamais été aussi populaire. Portée par le succès massif de son adaptation en live action, la franchise a vu les ventes du manga exploser et une nouvelle vague de curieux se jeter, parfois à leurs risques et périls , sur l’anime et ses quelque 1200 épisodes. Problème : une bonne partie de ces derniers a très mal vieilli, un constat que Netflix et les ayants droit n’ont évidemment pas manqué de relever. Les deux partenaires ont alors décidé d’intensifier leur collaboration en lançant un remake complet de l’anime One Piece. Le projet a été confié à WIT Studio, connu pour avoir façonné les premières saisons de L’Attaque des Titans ou encore Spy x Family.

Une entreprise d’envergure qui coexistera avec la version actuelle produite par Toei, et qui promet de dépoussiérer sérieusement l’œuvre originale. Annoncé en 2023, puis teasé via quelques concepts arts, ce remake de One Piece se montre toutefois particulièrement discret depuis. Cela pourrait en revanche prendre fin très bientôt.

The One Piece, le remake, devrait enfin donner de ses nouvelles

C’est en tout cas ce que laisse entendre l’application officielle One Piece Base. Dans un nouveau post, elle suggère en effet que des nouvelles du remake signé WIT Studio seraient imminentes. Et si ce teasing ne suffisait pas, le site officiel de la licence a publié deux illustrations inédites du projet, mettant en scène Luffy dans un style visuel qui a de quoi faire languir les fans. Le remake de One Piece reprendra en effet davantage le trait d’Oda tout en visant une esthétique plus intemporelle, histoire d’éviter qu’il vieillisse mal, comme une grande partie de l’anime historique. Autant dire que l’ensemble a de quoi mettre l’eau à la bouche.

Mais au-delà de simples esquisses, dont certaines ont déjà fait polémique, les fans attendent surtout de voir le résultat en mouvement. Un premier extrait animé permettrait enfin de juger de la direction prise par The One Piece, nom officiel du remake. Et l’attente pourrait toucher à sa fin : tout pointe vers une annonce lors du Jump Festa 2026, prévu le 21 décembre. Les enjeux sont d’autant plus élevés que WIT Studio ne semble pas vouloir s’arrêter à une courte relecture de l’œuvre, même si pour l’heure seul l’arc d’East Blue, celui de la série live-action de Netflix, est concerné. Masashi Koizuka, directeur du projet, s’est d’ailleurs montré très clair : « Je l’envisage comme une série longue. Si le public aime ce que nous avons créé, je sais que nous allons le faire sur le long terme. […] Je veux le continuer pour une très longue période, je veux le continuer pour toujours. » Une ambition qui en dit long sur la confiance du studio et de Netflix.

