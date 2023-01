ENFIN ! C'est le retour tant attendu du divin enfant. Vous savez celui est qui est si mignon avec une peau toute verte. En effet, la saison 3 de The Mandalorian s'offre enfin une bande annonce avec double rations de Grogu et d'appels du pied aux fans de Star Wars.

The Mandalorian : la saison 3 va être folle

Après deux saisons de qualité, la saison 3 est attendue au tournant par les fans. Il faut dire que la série avait su révolutionner la licence Star Wars qui commençait sérieusement à tourner en rond avec les derniers films. Bref, une œuvre dans la lignée de ce qu'à pu faire Andor très récemment, à savoir du vrai "cinéma" qualitatif. En un peu moins de 2 minutes on peut déjà voir deux belles surprises pour cette nouvelle saison avec notamment un nouveau passage durant la Guerre des Clones et la présence d'un certain Babu Frik, que l'on a pu découvrir dans la dernière trilogie. Enfin, on retrouve des lieux cultes de la saga comme la bonne vieille planète ville Coruscant.

Notons toutefois que pour bien comprendre cette saison 3 il faut aussi avoir vu The Book of Boba Fett puisque c'est au sein de celle-ci que nous pouvons avoir un dénouement des aventures de Din Djarin et Grogu, ainsi que celles de Luke Skywalker.

The Mandalorian saison 3 est prévue pour sortir à partir du 1er mars prochain au rythme d’un épisode par semaine. Oui, ça va faire long à attendre. Cette année devrait être assez riche en matière de Star Wars, car en plus de Mandalorian, nous avons le droit à une nouvelle saison de The Bad Batch et une série sur Ahsoka et surement encore bien plus.