La fin de la saison 2 de The Last of Us n'est pas la fin pour la série. L'adaptation de HBO a encore des surprises en réserve, notamment un collector qui va ravir les fans.

La saison 2 de The Last of Us s'est achevée il y a à peine plus d'un mois, nous laissant déjà entrevoir ce qu'elle nous réserverait pour la suite. En effet, HBO a très tôt renouvelé l'adaptation du jeu de Naughty Dog pour une troisième salve d'épisodes. Cependant, ne l'attendez pas avant au moins 2027. La production va mettre du temps à se lancer. Alors, pour patienter, nous avons un beau collector à vous présenter.

Un nouveau collector indispensable pour les fans de The Last of Us

L'univers de The Last of Us est réputé à bien des égards. La narration est généralement le point le plus soulevé relevé pour ce qui est des jeux. La série n'a pas démérité non plus à ce niveau-là, malgré quelques faiblesses plus présentes dans la saison 2. Dès lors, nous retiendrons peut-être d'autres aspects, comme le casting, les séquences d'action, certaines idées esthétiques en matière d'infecté ou encore la musique !

Si ce dernier point vous a particulièrement marqué, alors le nouveau collector de la série The Last of Us va vous plaire. Comme pour la première saison, la deuxième s'offre le luxe d'une belle compilation de vinyles éditée par Mondo Music. La pochette est décorée de l'artwork officiel qui rejoue celle du remake du premier opus en inversant la place de Joel et Ellie, ici représentés sous les traits de Pedro Pascal et Bella Ramsey. Les disques, au nombre de trois, sont chacun d'un coloris différent et orné d'un symbole significatif du lore de Part 2.

Ainsi, vous pourrez réécouter les compositions cultes de Gustavo Santaolalla et David Flemming qui ont rythmé cette saison 2 de The Last of Us à partir de décembre 2025 grâce à ce triple-vinyle collector. Des morceaux iconiques sont également présents, comme la reprise de « Take On Me » de ah-ha par Bella Ramsey ou l'arrangement de « Through the Valley » chanté par Ashley Johnson. Les précommandes sont déjà ouvertes chez les principaux revendeurs.

© Mondo Music / Sony.