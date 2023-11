La saison 2 de The Last of Us ne cesse d'apporter de bonnes nouvelles. Cette fois, nous apprenons que le projet progresse bien et que tout avance de manière positive.

La série télévisée The Last of Us de HBO, adaptée de la célèbre série de jeux vidéo de Naughty Dog, revient pour une deuxième saison. C'est un fait. Mais désormais nous avons une date de tournage, ce qui donne de gros indices sur une potentielle date de sortie.

Une bonne nouvelle pour The Last of Us Saison 2

Ainsi, selon Production List, le tournage de cette nouvelle saison commencera à Vancouver en janvier 2024, plus précisément le 7 janvier. Cette date de début n'est pas surprenante, étant donné que le patron de HBO, Casey Bloys, avait déjà annoncé que la saison 2 commencerait sa production début 2024. Concernant la date de sortie de cette deuxième saison, elle n'est pas attendue avant 2025 au plus tôt, incitant les fans à patienter encore un peu.

Le succès rapide de la série The Last of Us, lancé en janvier 2023, a promptement conduit HBO à commander une deuxième saison. Toutefois, les récentes grèves des scénaristes et des acteurs à Hollywood ont quelque peu retardé le processus. Maintenant que ces grèves sont terminées, les créateurs Craig Mazine et Neil Druckmann peuvent poursuivre leurs plans pour la saison 2.

Une actrice pour Abby

Selon des informations de theinsneider, Kaitlyn Dever est en discussion pour intégrer la distribution de la deuxième saison de The Last of Us, où elle pourrait incarner Abby Anderson, un personnage clé du jeu original. Bien qu'il faille rester prudent face à cette nouvelle, si elle se concrétise, Dever rejoindrait les acteurs Pedro Pascal et Bella Ramsey, déjà présents dans la série. Son personnage, Abby, est connu pour être l'antagoniste d'Ellie, jouée par Ramsey. Ayant failli obtenir le rôle d'Ellie auparavant, Dever représente un choix naturel pour le personnage d'Abby, vu les ressemblances.

Craig Mazin, responsable de la série, et Neil Druckmann, créateur du jeu, travaillent main dans la main sur ce projet. Bien que Mazin n'ait pas officiellement confirmé l'implication de Dever, son récent abonnement à son profil Instagram semble suggérer un intérêt pour l'actrice. En août dernier, Mazin avait révélé au L.A. Times qu'il avait trouvé une actrice pour le rôle d'Abby, ce qui semble coïncider avec les rumeurs actuelles concernant Dever.