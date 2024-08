Les équipes de HBO donnent des nouvelles du tournage de la série The Last of Us. La saison 2 a bien, et même très bien avancé. L'impatience ne va faire que grimper à partir de maintenant.

Après le carton de la saison 1, la série The Last of Us de HBO reviendra officiellement en 2025 pour une saison 2. Le tournage a débuté en début d'année, réunissant encore une fois un casting de grande envergure. Bella Ramsey et Pedro Pascal ont renfilé leur costume d'Ellie et Joel pour la suite des aventures imaginées par Naughty Dog. Six mois après avoir avoir allumé les caméras, la production a une bonne nouvelle pour le public.

C'est dans la boîte pour la suite de The Last of Us HBO

L'ambiance est à la fête pour les équipes de HBO ! En coulisses, elles se sont réunies hier pour une grande soirée. Toutes ensemble, elles ont célébré la fin du tournage de la saison 2 de The Last of Us, ça y est. Le monteur en chef Timothy Good a partagé plusieurs photos de la soirée de clôture sur les réseaux sociaux.

Terminé ! Félicitations à l'incroyable équipe de production de la saison 2 de #TheLastOfUs. Nous allons maintenant ramener votre dur labeur à la maison !

Comme il le précise lui-même, c'est maintenant à lui et toutes les équipes de post-production de prendre le relai « à la maison ». Avec Emily Mendez, qui l'accompagne à cette soirée, ils vont procéder au montage des 7 épisodes de la saison. Tout le travail de mise en son et d'effets spéciaux va également avoir lieu dans les semaines qui viennent, sans compter sur le doublage pour exporter la série à l'international.

Cela dit, tout n'est pas tout à fait terminé pour le tournage. Les équipes vont encore rester encore un peu sur place. De fait, la productrice exécutive Jacqueline Lesko a précisé sur Instagram qu'il y avait encore un peu de travail.





© Stories Instagram de Jacqueline Lesko et Cecil Brent.

Si on en croit les documents officiels de la Guilde canadienne des réalisateurs, la production devrait s'étendre jusqu'au 21 août 2024. Ce sera certainement l'occasion de mettre en boîte les dernières séquences mineures de la saison. de capturer quelques plans de décor. Tout devrait donc être bon pour livrer la saison 2 de The Last of Us l'année prochaine sur Max.