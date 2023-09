Qui incarnera Abby dans la saison 2 de la série The Last of Us ? La question tourmente les fans, mais un nouvel indice a été découvert et il va leur faire plaisir.

The Last of Us avait tout pour être une grande adaptation, mais on ne s'attendait clairement pas à ce que HBO livre un tel chef-d'œuvre. Les critiques comme les téléspectateurs ont été conquis par la série, ce qui explique pourquoi la saison 2 est attendue avec tant d'impatience. Bon, il ne faut pas être trop pressé non plus, car le tournage n'a toujours pas commencé à cause de la grève des scénaristes et des acteurs qui dure depuis le mois de mai. Les fans ont donc tout le temps de spéculer sur ce qui les attend dans la saison 2, et ce qui les occupe le plus, c'est de savoir qui incarnera Abby. Un nouvel indice revient mettre le feu aux poudres.

Un indice de plus en faveur de la théorie des fans de The Last of Us

Si vous avez joué à The Last of Us 2, vous savez que le personnage d'Abby occupe une place très importante dans l'histoire. La jeune femme a fait forte impression aux joueurs, qui espèrent maintenant que son interprète dans la série sera au moins aussi marquante. Depuis de longs mois, les fans sont certains que le personnage sera incarné par Shannon Berry, connue principalement pour son rôle de Dot dans la série The Wilds. Une théorie qui tient la route en raison de la ressemblance entre l'actrice et Abby, mais pas seulement. Shannon Berry a suivi Neil Druckmann et plusieurs membres du casting comme Bella Ramsey et Pedro Pascal sur Instagram à l'époque, comme l'avait fait Storm Reid avant qu'on apprenne officiellement qu'elle jouerait Riley.

Plus récemment, le showrunner Craig Mazin confirmait que l'actrice qui incarnerait Abby au casting avait bien été trouvée, sans donner son nom. Un nouvel indice laisse penser que c'est l'Australienne qui a été choisie. En effet, Shannon Berry a récemment liké une publication de Neil Druckmann sur Instagram qui montre un décor de l'attraction The Last of Us qui sera accessible dans les parcs Universal Studios pendant Halloween. Aujourd'hui, son « j'aime » n'apparaît plus, mais Internet n'oublie rien. Alors oui, il se peut que Shannon Berry soit simplement une fan inconditionnelle de The Last of Us, mais comme on dit, ça fait beaucoup là quand même.

Craig Mazin tempère les ardeurs du public

Dans son interview au Hollywood Reporter, Craig Mazin expliquait que l'annonce officielle de l'interprète d'Abby surprendrait le public, ce qui invite malgré tout à ne pas s'enflammer tout de suite. Espérons quand même que les producteurs fassent cette grande révélation prochainement pour soulager le public. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre avant de voir l'actrice choisie à l'œuvre car la saison 2, qui sera bien plus sombre selon Bella Ramsay, ne devrait pas sortir avant 2025 au minimum. Rappelons que cette deuxième saison n'adaptera pas toute l'histoire de The Last of Us 2, mais que les showrunners ont déjà des idées pour une saison 3.