Le lancement de la série The Last of Us est imminent sur HBO Max et ça s'annonce dantesque. La chaîne a des ambitions encore plus démesurées que pour Game of Thrones.

La série The Last of Us sera disponible le 15 janvier sur HBO Max outre-Atlantique et comme pour toutes les adaptations, les fans de la première heure s'inquiètent. Une nouvelle information devrait néanmoins les rassurer un peu.

HBO dépense sans compter pour la série The Last of Us

On l'a vu avec le dernier trailer, la série The Last of Us promet d'être fidèle à l'univers créé par Naughty Dog. Fidèle, oui, mais pas sans prendre de nombreuses libertés pour ne pas reproduire les erreurs des autres adaptations. On a par exemple appris que la violence serait moindre mais pour la bonne cause ou que l'on devrait découvrir l'un des plus grands secrets du jeu. Une démarche qui témoigne du soin apporté par les équipes créatives pour ne pas se louper mais pas seulement.

Le magazine The New Yorker nous révèle que HBO a accordé un budget tout bonnement colossal. Une enveloppe pharaonique qui dépasse les 100 millions de dollars, soit plus que celle assignée aux cinq premières saisons de Game of Thrones. Mais maintenant, il faut surtout que le résultat de cet investissement se voit à l'écran et pour nous, pauvres français, ça s'annonce compliqué.

Où voir l'adaptation TV de TLOU ?

En France, aucune date de sortie n'est encore connue pour la série The Last of Us. Et pour cause, à l'heure d'écrire ces lignes, il n'y a aucun distributeur. Jusqu'alors, les contenus HBO étaient diffusés sur la plateforme OCS d'Orange mais le contrat a pris fin et tous les programmes ont d'ailleurs été supprimés en ce début d'année.

Sur Twitter, Warner Bros France se fend d'un simple « prochainement » qui ne veut tout et rien dire, mais dans tous les cas, il faut oublier la retransmission quasi simultanée. Une rumeur suggère qu'Amazon Prime Video pourrait assurer l'intérim en attendant une solution plus pérenne, mais ce ne serait pas pour toute de suite étant donnée que la série The Last of Us n'est pas listée dans les nouveautés de janvier.