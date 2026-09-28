Tandis que le tournage de la saison 3 de The Last of Us continue, trois nouveaux acteurs rejoignent le casting, dont deux bien connus des joueurs de The Last of Us Part 2.

Depuis la diffusion de la saison 2 il y a maintenant plus d’un an, l’adaptation télévisée de The Last of Us aura fait preuve d’une grande discrétion. Mais en coulisses, les choses continuent de s’activer pour la série d’HBO, qui poursuit le tournage de la saison 3 en ce moment même. Une saison qui, pour rappel, adaptera la suite de The Last of Us Part 2, en recentrant cette fois-ci son intrigue autour du personnage d’Abby. Et pour l’occasion, les fans du jeu auront d’ailleurs l’opportunité d’y retrouver quelques visages familiers.

Laura Bailey et Ian Alexander rejoignent la saison 3 de The Last of Us

En effet, comme annoncé par Deadline, la saison 3 marquera l’arrivée de nouveaux personnages au casting, dont deux seront incarnés par Laura Bailey et Ian Alexander. Ces noms vous disent quelque chose ? C’est normal. La première n’est autre que l’interprète originale d’Abby dans The Last of Us Part 2, tandis que le second y a joué le personnage de Lev. Un personnage qui, comme les joueurs du titre de Naughty Dog le savent, est central dans l’arc narratif de la grande ennemie d’Ellie.

À l’instar d’Ashley Johnson (Ellie), Troy Baker (Joel) ou encore Jeffrey Pierce (Tommy), qui avaient eu droit à des caméos très appréciés au cours de la saison 1, chacun interprètera ainsi un nouveau personnage dans le cadre de cette saison 3 de The Last of Us, à savoir :

Elizabeth, l’une des dirigeantes des Séraphites, dans le cas de Laura Bailey

Paco, membre d’un duo baptisé « Les héros de la route », pour Ian Alexander

Et forcément, la nouvelle ne manque déjà pas de faire plaisir aux fans. « La GOAT absolue », se réjouit par exemple l'un d'eux sur X en apprenant l'arrivée de Bailey au casting. « J'ai hâte de découvrir la saison 3 », assure un autre de son côté ; tandis que beaucoup se demandent également à quel genre de personnage on peut s'attendre dans le cas de Paco. Car pour le coup, ce dernier sera aussi une découverte pour les joueurs de The Last of Us Part 2, dans lequel ce dernier n'existe pas.

Une saison 3 marquée par de nombreuses arrivées au casting

À leurs côtés viendra également s’ajouter John Goodman (Roseanne), qui jouera quant à lui le rôle de Joey, second membre du duo formé avec Paco. De quoi enrichir comme il se doit le casting de la série d’HBO, donc, qui avait déjà annoncé une ribambelle de nouveaux acteurs pour les épisodes à venir. Vont notamment rejoindre la distribution :

Li Jun Li dans le rôle de Miriam, une Séraphite

Peter Sarsgaard dans le rôle d’Amon, l’un des chefs des Séraphites

Jason Ritter dans le rôle de Hanley, un soldat du WLF

Patrick Wilson dans le rôle de Jerry, père d’Abby

Michelle Mao dans le rôle de Yara, sœur de Lev

Clea DuVall dans le rôle d’une Séraphite

L’ultime saison pour l’adaptation d'HBO ?

Voilà qui promet de bien belles choses pour cette troisième saison de The Last of Us, qui pourrait d’ailleurs être la dernière. Car tandis que Craig Mazin, réalisateur de la série, avait initialement annoncé son intention d’aller au moins jusqu’à quatre saisons, les dernières déclarations d’HBO tendent au contraire à laisser penser que la série pourrait s’achever dès 2027, en même temps que l’adaptation de The Last of Us Part 2. Mais cela reste, pour l’heure, à confirmer. Rappelons d’ailleurs que contrairement aux saisons 1 et 2, Neil Druckmann n’est cette fois-ci plus impliqué dans la production.

Source : Deadline