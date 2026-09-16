La troisième saison de la série d'adaptation de The Last of Us à venir courant 2027 sur HBO Max sera bel et bien être la dernière, selon le patron de la plateforme SVOD.

Prévue courant 2027 sur HBO Max, la Saison 3 de la série d'adaptation The Last of Us va principalement se centrer sur l'arc d'Abby, le second personnage principal du jeu de Naughty Dog dont il s'inspire, mais sans la participation de ce dernier, Neil Druckmann n'ayant pas repris son rôle de co-showrunner pour sa suite. Dans une récente interview, Casey Bloys, le patron de la plateforme SVOD, a confirmé que celle-ci devrait par ailleurs bien conclure la série, qui ne devrait donc pas avoir droit à une saison 4.

Une troisième et dernière saison confirmée pour la série The Last of Us par le patron de HBO Max

L'adaptation par HBO Max de la célèbre franchise The Last of Us de Naughty Dog, touche a priori bientôt à sa fin. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Casey Bloys, PDG de la plateforme SVOD, lors de la soirée organisée par celle-ci après la cérémonie des Emmy Awards, lundi. Le patron de HBO Max a ensuite répondu à quelques questions dans le cadre d'une interview auprès de média Deadline.

Casey Bloys a ainsi indiqué que la troisième saison de The Last of Us arriverait bien en 2027, sans toutefois pouvoir communiquer de date précise. S'il n'a pas confirmé explicitement qu'il s'agirait de l'ultime saison, il a déclaré « penser » que la série avait été conçue pour s'achever à ce stade : « Je pense que Craig Mazin a envisagé la saison 3 comme la dernière », a-t-il donc confié à Deadline.

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Des changements de plan depuis des déclarations antérieures de Craig Mazin ?

Que la série The Last of Us se termine avec une troisième saison fait en tout cas sens, puisqu'il ne reste en réalité que l'arc d'Abby à adapter, ainsi que l'épilogue impliquant Ellie et Abby plusieurs mois après les événements principaux de Part 2. Il convient toutefois de noter que, l'année dernière, Craig Mazin, showrunner qui fera cavalier seul suite à l'annonce du départ du projet par Neil Druckmann, directeur de la franchise vidéoludique, avait toutefois avancé dans une interview auprès de Collider qu'il n'était selon lui « pas possible de terminer tout cela en trois saisons, mais plutôt en quatre si le succès est au rendez-vous ».

Compte tenu de la réception pour le moins tiède de la saison 2 de The Last of Us, il se pourrait que les plans de HBO Max aient finalement changé et que son patron souhaite clôturer la série une bonne fois pour toutes avec la prochaine à venir en 2027. Nous devrions en avoir le cœur net d'ici l'année prochaine.

Source : Deadline