La saison 3 de The Last of Us, la série HBO, pourrait bien mettre combler une partie de l'histoire que les fans désespéraient de voir un jour. Des vidéos de tournage ont leaké.

The Last of Us reviendra sur HBO pour une saison 3 qui pourrait bien conclure l'histoire de cette adaptation. Directement tiré des jeux de Naughty Dog, cette version live-action nous reconstruit la trame originelle avec quelques variantes en chemin. Justement, l'une des prochaines pourrait avoir leaké et cela concerne Tommy Miller, un personnage très apprécié.

Le périple de Tommy développé dans la saison 3 de The Last of Us ?

Depuis le début, la série The Last of Us de HBO s'est construite comme une forme de miroir des jeux de Naughty Dog. Bien qu'elle retrace fidèlement la grande trame de la licence originelle, elle repense parfois certaines storylines et, surtout, offre généralement à voir les mêmes événements depuis un autre point de vue.

En fin de compte, la série TLOU s'inspire du concept même du scénario de The Last of Us Part II. C'est pour cela que le final de la saison 2 nous ramène au jour 1 de Seattle non plus dans le camp d'Ellie et Dina, mais dans celui d'Abby du WLF. Vous l'aurez compris, la saison 3 va donc nous raconter en partie la même intrigue que la précédente mais depuis d'autres points de vue.

C'est là qu'un récent leak du tournage de la saison 3 de The Last of Us nous intéresse. Un·e internaute a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo qui montre Gabriel Luna, soit Tommy Miller, sortir seul d'un bâtiment, arme à la main. Ce seul extrait de quelques secondes pourrait bien nous indiquer que nous allons enfin découvrir le périple du frère de Joel à Seattle, périple qu'on devinait plus qu'autre chose dans le jeu grâce aux traces laissées sur son passage.

Où en est le tournage de la saison 3 ?

Le tournage de la série The Last of Us a repris début mars 2026, toujours dans la région de Vancouver au Canada. Comme pour les précédentes, la production de la saison 3 s'étend sur plusieurs mois afin de profiter aux mieux des différentes saisons dans des décors naturels. Pour le moment, la date de fin de tournage serait fixée au 27 novembre 2026

Dès lors, nous pouvons espérer découvrir la saison 3 de The Last of Us au premier semestre 2027. En tout cas, c'est l'hypothèse la plus plausible si HBO conserve un écart similaire entre la fin de la production et la diffusion que celui appliquées sur les précédentes saisons :

Saison 1 : fin de tournage fin juin 2022 pour une diffusion en janvier 2023 (7 mois d'écart)

Saison 2 : fin de tournage fin août 2024 pour une diffusion en avril 2025 (8 mois d'écart)