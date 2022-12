Pedro Pascal (Game of Thrones, The Mandalorian) a décroché le rôle de Joel Miller dans la série The Last of Us de HBO. Mais un autre comédien aurait rêvé d'être à sa place.

Le lancement de la série The Last of Us est plus proche que jamais et la dernière bande-annonce met (encore) l'eau à la bouche. Mais depuis l'annonce de cette adaptation, il y a un point qui fait énormément débat : le choix des acteurs pour interpréter Joel et Ellie. Un casting qui aurait pu être différent.

Le héros de Supernatural dans la série The Last of Us ?

Lors d'un événement dédié au show télévisé Supernatural et à ses fans inconditionnels, Jensen Ackles (The Boys, Smallville...) alias Dean Winchester a révélé avoir été très intéressé par la série The Last of Us. Et pas comme simple spectacteur, non, il a tout fait pour intégrer le casting. Un rôle central était dans son viseur, celui de Joel Miller.

J'ai en quelque sorte vraiment insisté pour obtenir le rôle de Pedro Pascal dans The Last of Us. Je ne pense pas que j'étais en lice ou même que j'avais une chance. Mais c'était l'une de mes priorités.

Jensen Ackles n'a donc pas été retenu pour Joel, mais fait amusant, il apparaîtra dans un jeu. Il n'est cependant pas encore autorisé à en dire plus.

Je vais bientôt me rendre à Los Angeles afin de tourner une journée entière pour un nouveau jeu. Je ne peux pas encore révéler ce que c'est mais vous le découvrirez bien assez tôt.

La série The Last of Us sera disponible le 15 janvier 2023 sur HBO Max outre-Atlantique. Une adaptation qui nous dévoilera normalement le plus gros secret du jeu de Naughty Dog et apportera un autre regard sur l'oeuvre originale. Même si l'histoire est altérée avec des choses en plus, ça devrait rester le « meilleur scénario jamais vu ».