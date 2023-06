Le film The Flash arrive en France bientôt et DC vient de prendre une décision radicale à son sujet. Voici ce que l'on sait.

The Flash est très certainement le film DC le plus attendu. Notamment car il fait un peu la liaison entre les vestiges du SnyderVerse et les nouvelles ambitions de Warner pour créer un DCU façon MCU chez Disney, à l'aide de Peter Safran et James Gunn. Pour cette raison, la société vient de prendre une importante décision.

The Flash dans le DCU, quel avenir ?

C'est au sein du prochain épisode du podcast The Discourse que le réalisateur Andy Muschietti et sa partenaire de production, Barbara Muschietti expliquent avoir adoré la performance d'Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen dans The Flash. Cela va même plus loin car quand on leur a demandé s'il y avait une possibilité que Miller soit remplacé dans une suite (compte tenu de tous les problèmes que l'acteur a rencontré dans sa vie personnelle) et Andy Muschiettie déclare que personne d'autre ne peut reprendre le rôle et faire un meilleur travail que lui. Par conséquent, si une suite est faite Ezra Miller sera toujours de la partie. Sauf si d'ici là bien évidemment l'acteur se retrouve en prison ou récidive dans l'illégalité.

Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse jouer ce personnage aussi bien que lui. Les autres représentations du personnage sont excellentes, mais cette vision particulière du personnage, il a juste excellé à le faire. C'est un personnage qui a été taillé pour lui.

La productrice ne mâche pas ses mots en annonçant tout simplement que Miller a tout donné pour ce rôle, physiquement, créativement et émotionnellement. Un véritable feu d'artifice d'éloges.

DCU, c'est quoi la suite ?

Pour l'instant aucune suite à The Flash ne semble être en route d'autant que le personnage a été lancé sous l'ancienne direction. Maintenant si le film est un énorme succès au box office il est fort possible de voir le bout du nez d'un second épisode arriver dans les années à venir. Pour le reste nous aurons le droit à Blue Beetle en aout 2023 et Aquaman and the Lost Kingdom en décembre. Espérons que ça soit suffisant pour lancer les bases solides d'un DCU sachant que personne ne connait Blue Beetle à part les fans de DC, le personnage étant en effet assez méconnu du grand public.

De votre coté, qu'aimeriez-vous voir pour l'avenir du DCU ? Souhaitez-vous quelque chose proche de MCU dans sa déclinaison ou au contraire une identité et un fonctionnement totalement différent ?