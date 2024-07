Aujourd'hui, c'est une fin de saison pour l'un des plus gros morceaux de son catalogue et l'une de ses meilleurs séries, avec un ultime épisode qui s'annonce diabolique.

Billy Butcher et sa bande baptisée The Boys mettent en effet un poing final à la saison 4 dans leur combat contre le Protecteur et Vought. À quoi s'attendre dans cet ultime huitième épisode de la série phare de Prime Video, en attendant sa cinquième et dernière saison, ainsi que la suite de Gen-V ? Pour les plus impatients, un trailer pour le moins diabolique a par ailleurs été partagé, avant de voir le résultat final.

Un poing final pour la saison 4 de la meilleure série de Prime Video

Toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin, et cela se vérifie pour The Boys sur Prime Video. Après une saison 4 riche en rebondissements, Billy Butcher s'apprête à raccrocher son manteau en attendant une cinquième et ultime saison. Huit épisodes durant, les Boys en ont vu de toutes les couleurs dans leur éternel combat contre les super-héros de Vought, dirigée par un Protecteur sombrant toujours plus inexorablement dans la folie mégalomane.

La série phare de Prime Video en a également profité pour tisser des liens avec son spin-off, Gen-V. Les deux intrigues se sont à plusieurs reprises entrecroisées. Ce qui s'annonce par ailleurs prometteur pour la saison 2 de ce show, malgré le tragique décès de Chance Perdomo, l'un de ses acteurs principaux. Pour en revenir à The Boys, toutes les intrigues mises en place durant cette quatrième saison trouveront une conclusion que l'on attend particulièrement diabolique.

Puisqu'il reste encore une ultime saison à la série The Boys, gageons que ce huitième épisode nous laissera avec un déchirant cliffhanger pour nous donner envie de revenir en temps voulu. Pour celles et ceux qui n'ont pas peur d'être plus ou moins spoilés, le court trailer ci-dessous vous permettra d'ailleurs d'avoir un aperçu de ce qui nous attend. Celui-ci nous demande de préparer les violons, laissant sous-entendre que quelque chose de terrible se prépare. Billy Butcher et sa clique auront-ils enfin les armes nécessaires pour faire tomber le terrifiant Protecteur ? Verdict dès aujourd'hui sur Prime Video.