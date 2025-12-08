L'ultime saison 5 de The Boys se rappelle à notre bon souvenir avec un premier trailer fracassant qui en dévoile la date de sortie, ça promet d'être une boucherie.

Quelques semaines après la diffusion de la dernière saison de Gen V, c'est au tour The Boys, la série principale, de redonner des nouvelles pour sa cinquième et malheureusement dernière saison. Les showrunners avaient prévenu qu'il fallait s'attendre à un final particulièrement sanglant et explosif, et on peut désormais mieux s'en rendre compte avec une première bande-annonce qui pose clairement le ton, en plus d'une date de sortie.

Après le terrible cliffhanger de la saison 4 de The Boys, la cinquième et dernière saison de la série principale nous gâte donc enfin d'une première bande-annonce pour nous montrer où en sont Billy Butcher et sa bande. La situation semble être des plus alarmantes, alors qu'il est question d'une véritable « guerre » contre Le Protecteur et sa direction tyrannique de l'entreprise Vaught.

Malgré de sérieuses divergences d'opinion et de manière de gérer la situation, Butcher et le reste du groupe semblent prêts à appliquer la bonne vieille maxime : « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Quoi qu'il en soit, The Boys entend bien terminer les choses en apothéose avec un ultime conflit mortel dans tous les sens du terme. En plus de nous préparer à bientôt dire adieu à la série principale, cette première bande-annonce officielle de la saison 5 en profite enfin pour indiquer sa date de sortie.

Prime Video nous donne ainsi rendez-vous à partir du 8 avril 2026 pour découvrir les premiers épisodes de la saison 5 de The Boys. À noter que la plateforme SVOD va donc envoyer du super-héros à la pelle dans le courant du printemps 2026, puisqu'avril, soit le mois précédent, marquera en prime la sortie de la saison 4 de la célèbre série d'animation Invincible. Beaucoup de super-pouvoirs, de sang et de tripes à prévoir durant les beaux jours l'année prochaine entre Invincible et The Boys, en somme.

Source : Amazon Prime Video sur YouTube