La saison 5 de The Boys, qui marquera la fin de la série, refait parler d’elle et elle devrait littéralement vous choquer, à en croire les dernières déclarations de l’un de ses acteurs.

Alors que le tournage de la cinquième et dernière saison de The Boys est terminé depuis juillet, Jensen Ackles, l’interprète du Petit Soldat (Soldier Boy), a récemment confié qu’une scène de cette ultime salve l’avait littéralement horrifié. L’acteur, habitué aux excès de la série d’Amazon Prime Video, ne s’attendait pourtant pas à être pris de court de cette manière.

Une fin de série pour The Boys qui horrifie déjà.

Présent lors d’une convention à Philadelphie célébrant les vingt ans de Supernatural, la série qui l’a révélé au grand public, Jensen Ackles a profité d’une séance de questions-réponses avec les fans pour partager une anecdote surprenante sur The Boys. Il a raconté qu’il avait été pris au dépourvu par une séquence du tournage. En entrant dans le décor pour tourner une scène, il a eu un véritable moment de stupeur. « J’ai tourné le coin, et là j’ai dit “Oh mon dieu” », a-t-il expliqué avec humour. « Ce n’était même pas ma réplique, mais je ne pouvais pas rester là. On avait répété, on avait tout prévu, mais quand la caméra a tourné, tout avait changé. »

Pris par surprise par ce qu’il découvrait, Ackles a quitté le plateau de The Boys sous le regard amusé de l’équipe, avant de s’excuser : « Je n’étais pas prêt à voir ça. Et honnêtement, je ne pense pas que le public le sera non plus. » Une réaction qui a fait éclater de rire la foule présente, mais qui confirme que cette saison 5 promet d’aller encore plus loin que les précédentes en matière de provocation et d’excès.

La fin d'une grande série

Le créateur et showrunner Eric Kripke a de son côté confirmé sur Instagram que cette cinquième saison serait bien la dernière. Il a partagé un message empreint de nostalgie, saluant « la meilleure équipe, le meilleur casting et une aventure impossible à prédire ». Selon lui, la fin de The Boys arrive au bon moment, après une série qui aura marqué la télévision par son ton irrévérencieux et sa satire acide des super-héros. Attendue pour 2026 sur Amazon Prime Video, la saison 5 de The Boys s’annonce comme un véritable feu d’artifice. Et si même Soldier Boy en a été choqué, il y a fort à parier que les spectateurs n’ont encore rien vu.

Source : Fangasm