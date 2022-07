La série The Boys est un véritable succès public et critique et dans ces conditions ont peut comprendre l'envie d'Amazon de réaliser un spin-off.

On en sait un peu plus sur la série spin-off de The Boys. Avec une saison 3 assez magistrale et un énorme succès c'est le public lui même qui semble toujours plus demandeur pour sa dose de super-héros complétement décomplexés. Son nom ? Gen V.

Un spin-off de The Boys sur des étudiants Super-héros

Gen V devrait mettre à l'honneur la violence et la sexualité de super-héros en herbe qui étudient au sein de la seule université de super-héros au monde. Celle-ci est évidemment sous la houlette de Vought. Le tout puise évidemment son inspiration au sein de l'académie X-Men sous la direction du Professeur Xavier.

En guise de teaser, Amazon a publié une vidéo avec une partie du casting.

Un casting mais pas de date

On peut y retrouver notamment Jaz Sinclair (Roz dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina), Patrick Schwarzenegger (le fils de Schwarzenegger), Lizzie Broadway (The Rookie), Chance Perdomo (Les Nouvelles Aventures de Sabrina), London Thor (Shameless) ou encore Maddie Phillips (Supernatural, Ghost Wars). Un casting avec de jeunes acteurs donc. On ne sait pas encore si nous aurons le droit à l'apparition de personnage de The Boys comme le très apprécié Homelander.

Amazon Prime Video n'a pas non plus communiqué de date de diffusion officielle pour la série Gen V, spin-off de The Boys. Mais comme le tournage a débuté en 2022, nous devrions rien avoir avant 2023.