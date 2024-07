Prime Video a dévoilé un premier aperçu du septième et avant-dernier épisode de la saison 4 de The Boys. Cette fois il y aura bien de l'action. Ça risque de tabasser sec.

La saison 4 de The Boys arrive bientôt à son terme. Les derniers épisodes sont loin de faire l’unanimité, beaucoup de spectateurs trouvant que l’intrigue n’avance pas, tandis que d’autres estiment que les scènes « choc » font inutilement dans la surenchère. Le grand final se rapproche doucement, et en attendant de voir où la conclusion de cette saison va mener Butcher, Hughie et le Protecteur, Prime Video partage un aperçu de l’épisode 7 qui sera diffusé cette semaine. On prévient d’avance, la suite de l’article va mentionner certains des événements précédents. A vos risques et périls si vous n'avez pas regardé l'épisode de la semaine dernière.

Premières images de l'épisode 7 de la saison 4 de The Boys

Ambiance festive ce jeudi 11 juillet. L’épisode 7 de la saison 4 de The Boys a dévoilé ses premières images au travers d’une courte bande-annonce qui donne le ton. L’heure sera aux fêtes de fin d’année pour nos antihéros, parce que oui, pourquoi ne pas faire un épisode de Noël en plein mois de juillet ? À première vue, il faudra s’attendre davantage à une distribution de pains que de cadeaux. Les Sept vont visiblement attaquer le repaire des « Boys ». On peut apercevoir Butcher affronter Black Noir, et Starlight régler ses comptes avec l’Homme-Poisson. C’est la routine maintenant, Le Protecteur finira couvert de sang dans cet épisode 7 de The Boys. Reste à savoir maintenant si ce sera celui de l’un des personnages récurrents.

Au regard des récents événements, beaucoup de fans s’inquiètent pour A-Train. Celui à cause duquel tout a commencé a enfin pris la voie de la rédemption, se rapprochant doucement de ce que devrait être un vrai héros. À force on connaît la combine, dans ce type de séries, c’est en général le signe d’une mort prochaine. Peut-être que The Boys ne suivra pas cette voie, le programme cherchant souvent à surprendre les spectateurs.

Quand sera disponible l'épisode ?

Pour rappel, l’épisode 6 a fait deux révélations majeures. Comme beaucoup l’avaient deviné, Butcher est bien victime d’hallucinations et s’est enfin rendu compte que Joe Kessler n’était que le fruit de son imagination, tout comme Becca. Pendant ce temps, le Protecteur et Victoria prévoient des camps d’internement où placer les dissidents politiques, alors que la vice-présidente cherche par tous les moyens de prendre le contrôle du Bureau Ovale. Le septième et avant-dernier épisode de la saison 4 The Boys sera disponible le 11 juillet à 9h, heure française, sur Prime Video. La série sera renouvelée pour une cinquième saison qui sera la dernière.

Source : Prime Video