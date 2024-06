C'était certainement l'une des plus grosses attentes du mois de juin, et la plus grosse sortie de Prime Video : la saison 4 de The Boys est revenue mettre tout le monde d'accord avec ses trois premiers épisodes. Le prochain est attendu demain, le 20 juin. D'ici là, nous avons droit à un petit trailer qui promet du très lourd. Fatalement, des SPOILERS risquent de se glisser dans la suite de cet article. À consulter à vos risques et périls, le Protecteur n'étant pas bien loin.

L'épisode 4 de la saison 4 de The Boys nous tease la folie qui s'annonce

Depuis son arrivée sur Prime Video en juillet 2019, The Boys s'est clairement hissé au panthéon des meilleures séries de la plateforme. Toutes les bonnes choses ont cependant une fin, et cette saison 4 sera malheureusement son avant-dernière. Le show met donc le paquet avec les épisodes qui lui restent. À ce propos, le quatrième (sur huit en tout) de cette nouvelle saison se laisse découvrir via un court trailer avant d'être visionnable dans son entièreté demain, le 20 juin.

Une fois encore, c'est le Protecteur, campé par un Anthony Starr proprement divin, qui attire ainsi vers lui le feu des projecteurs. Ce trailer a été partagé par Eric Kripke, showrunner de The Boys. Celui-ci accompagne sa publication sur son compte officiel X.com avec une introduction qui annonce follement la couleur. « Attendez de voir la performance d'Anthony Starr dans le prochain épisode. J'ai édité beaucoup de passages du Protecteur, et il s'agit de l'un de ses meilleurs, et définitivement l'un des plus terrifiants. Donnez un Emmy à cet homme, bon sang ! ».

Avec Karl Urban (William Butcher), Anthony Starr est certainement l'un des acteurs qui crèvent (parfois littéralement) le plus l'écran dans The Boys. Le Protecteur a connu une évolution constante au fil des saisons, accompagnée d'une véritable descente dans la folie la plus tyrannique. Autant dire que cette petite mise en bouche ne nous donne qu'une envie : voir l'épisode complet demain. Si vous voulez garder la surprise intacte, nous vous conseillons cependant de ne pas regarder ledit trailer ci-dessous.