Comme les saisons précédentes, la quatrième de The Boys continue son ascension crescendo dans une intrigue plaisante à suivre, irrévérencieuse et gore à souhait. Le sixième épisode à venir jeudi sur Prime Video ne devrait pas faire exception à la règle, si l'on en croit ce teaser. Quoique très court, il contiendra fatalement des SPOILERS. N'allez donc pas plus loin si vous souhaitez découvrir tout cela par vous-même.

The Boys nous invite cordialement à découvrir son « délicieux » épisode 6

Après un cinquième épisode proprement psychédélique venant apporter plus de profondeur à de nombreux personnages de The Boys, avec une certaine emphase sur la ruralité et les hôpitaux, le sixième épisode prendra une forme radicalement différente. C'est en effet par le biais d'une cordiale invitation que son teaser nous présente ce qui nous attend : « Ce jeudi, le mot délicieux va prendre un tout autre sens » Dernière chance pour celles et ceux allergiques aux SPOILERS d'aller voir ailleurs si le Protecteur y est.

Il serait question dans ce nouvel épisode de la saison 4 de The Boys une soirée mondaine en l'honneur de Tek Knight, un riche super-héros doté de grandes capacités de déduction. Pour rappel, nous l'avons vu apparaître pour la première fois en chair et en os dans Gen-V, le spin-off de la série principale de Prime Video, où il n'avait jusqu'alors qu'été brièvement mentionné. De nombreux invités auraient en tout cas été conviés à l'événement, qu'il s'agisse des représentants de la mégacorporation Vought, d'officiels américains, ou des hôtes indésirables comme Butcher et sa bande.

Comme on peut s'y attendre, la soirée ne va pas nécessairement se dérouler de la meilleure des manières. On vous épargne les détails. Connaissant le ton général de The Boys, vous pouvez cependant facilement deviner quelle tournure prendront les choses. Nous ne sommes toutefois pas à l'abri de surprises et plot-twists impliquant de près ou de loin d'énormes gerbes de sang et de tripes. Rendez-vous jeudi sur Prime Video pour avoir le fin mot de l'histoire sur cet événement en l'honneur de Tek Knight.