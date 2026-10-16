Bien que Matt Reeves ait dû prendre du recul sur la production de The Batman 2, le réalisateur rassure les fans en confirmant qu’il ne quitte pas le projet pour autant.

La production de The Batman 2 sera décidément pleine de rebondissements en cette année 2026. Quatre ans après le succès du premier volet dans les salles obscures du monde entier, la suite des aventures du Chevalier Noir incarné par Robert Pattinson est extrêmement attendue par le public, qui va devoir prendre son mal en patience jusqu’au 18 février 2028 avant de pouvoir la découvrir sur grand écran. Mais que les fans se rassurent tout de même : contrairement à ce que l’on aurait pu croire, Matt Reeves ne quitte pas vraiment le projet.

Matt Reeves ne quitte pas The Batman 2

« Juste pour être clair, je ne quitte pas The Batman 2 », a en effet assuré le réalisateur du film dans un message publié sur X il y a tout juste quelques heures. « Je suis profondément reconnaissant envers Steven [Soderbergh] de m’avoir apporté son soutien en cette période difficile pour m’aider à terminer le tournage. Merci à tous pour votre sollicitude et vos messages de soutien ». Le message est officiellement passé, donc : malgré sa situation personnelle difficile, Reeves n’entend pas se retirer de la production de The Batman 2.

Pourquoi Matt Reeves est-il remplacé par Steven Soderbergh ?

Pour ceux qui auraient manqué l’information, tout cela est parti d’un communiqué officiel de DC Comics réalisé le 5 octobre dernier, qui révélait auprès de Deadline que « la production de The Batman 2 a été temporairement mise en pause tandis que Matt Reeves se concentre sur une affaire familiale ». « Matt bénéficie du soutien total de DC Studios et nous avons hâte de poursuivre cette aventure très bientôt », concluait la boîte de production du film. Avant de nous révéler, pas plus tard qu'hier, que Soderbergh rejoignait finalement le projet pour lui venir en aide.

« Alors que Matt Reeves continue de s’occuper d’une affaire familiale en cours, Steven Soderbergh, grand admirateur du travail de Matt, l’a contacté et prendra le relais, avec le soutien total de DC Studios, afin d’aider le scénariste-réalisateur à mener à bien les dernières semaines de tournage de The Batman 2 », apprenait-on pour l'occasion de la part de la compagnie. « Matt et Steven travailleront en étroite collaboration avec les acteurs et l’équipe de tournage pour concrétiser la vision que Matt a du film ».

The Batman 2 semble être entre de bonnes mains

À Soderbergh, alors, de partager plus ouvertement son admiration pour le travail de Reeves : « J’ai trouvé le travail de Matt Reeves sur The Batman époustouflant. Il était mûrement réfléchi, précis et d’une cohérence rigoureuse. L’objectif ici est de collaborer avec Matt et son équipe pour réaliser des séquences qui s’intègreront parfaitement à ce qui a déjà été tourné, afin que Matt puisse mener son film à bien ». Il n’y a maintenant plus qu’à prendre son mal en patience jusqu’en 2028 pour découvrir le fruit de cette collaboration sur The Batman 2.

Sources : Deadline, Matt Reeves