Batman Beyond figure parmi les séries d’animation les plus incontournables du Chevalier Noir et James Gunn a ouvert la porte à un rêve de longue date pour de nombreux fans.

Le rachat de Warner Bros. par Skydance, maison mère de Paramount, va redessiner les contours de l’industrie hollywoodienne. Pourtant, James Gunn poursuit le développement de son DCU avec l’arrivée prochaine de Clayface. Présent sur le tapis rouge de l’avant-première du film, le patron de DC Studios a ravivé à la fois les espoirs et la nostalgie des enfants et adolescents des années 90 et 2000. Le réalisateur s’est en effet montré particulièrement favorable à l’idée d’incorporer un film autour de Batman Beyond, la série d’animation qui a particulièrement marqué toute une génération, à son univers étendu.

L'un des Batman les plus appréciés bientôt au cinéma ?

Et si Bruce Wayne n’était pas le seul Chevalier Noir du DCU ? C’est une possibilité que James Gunn n’écarte pas. Interrogé par Hola! USA, la tête pensante de l’univers étendu a évoqué la possibilité d’adapter un jour la série animée en film. « J’adore Batman Beyond. C’est donc une excellente piste pour l’avenir, et je pense que c’est quelque chose venant de l’animation qui pourrait donner un bon film », a-t-il alors déclaré. Rien n’est officiellement lancé chez DC Studios, mais les propos du coprésident du studio laissent largement la porte ouverte à ce qui reste aujourd’hui encore un rêve d’enfant pour de nombreux fans du justicier masqué. Et après des années de rumeurs et de projets non aboutis, difficile de ne pas espérer.

L’engouement autour des aventures de Terry McGinnis est pourtant présent, preuve en est avec les rumeurs d’un jeu Batman Beyond, qui avaient circulé il y a quelques mois, avant d’être rapidement démenties par Jason Schreier, l’une des sources les plus fiables du jeu vidéo.

© The WB

C'est quoi Batman Beyond ?

Lancée en 1999, la série de Bruce Timm, Paul Dini et Alan Burnett se déroulait dans un futur où Bruce Wayne, vieillissant, avait passé le flambeau à Terry McGinnis, un jeune adolescent qui avait découvert son passé de justicier. Équipé d’une combinaison high-tech lui permettant de voler, ce nouveau Batman apprenait alors à protéger une Gotham toujours aussi mal famée, sous la supervision de son mentor, moins loquace qu’Alfred. Si le DCU venait à adapter Batman Beyond sur grand écran, il pourrait alors renouveler auprès du grand public l’une des figures les plus emblématiques de DC, mais avec une ambiance plus cyberpunk, de la technologie futuriste et du drame adolescent. Reste que si James Gunn s’avoue très intéressé par cette perspective, rien n’est officiel pour l’instant.

Source : Hola!