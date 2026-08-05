Après les sorties de No Way Home et Brand New Day, les fans continuent d'espérer le retour d'Andrew Garfield pour The Amazing Spider-Man 3. L'acteur donne la seule condition à laquelle il accepterait.

Chaque nouveau film sur l'Homme-araignée rappelle que The Amazing Spider-Man n'a jamais eu droit à son troisième volet conclusif. Dès lors, quand The Playlist reçoit Andrew Garfield en interview, soit le Peter Parker tant apprécié des films de Marc Webb, la question quant à son envie de faire naître une suite est inévitable. L'acteur donne sa condition.

The Amazing Spider-Man 3 devrait être le plus original pour Andrew Garfield

Avec le succès colossal de Spider-Man Brand New Day au box office, le débat sur le meilleur Peter Parker ou le meilleur super-héros arachnide resurgit sur la toile. Dès lors, de nombreux fans se remémorent comment ils ont été privés de l'ultime volet des aventures d'Andrew Garfield dans le costume rouge et bleu. L'acteur lui-même est souvent revenu sur le sujet. Cette fois, l'animateur du podcast The Playlist lui a plutôt demandé ce qu'un TASM 3 devrait offrir sur le plan émotionnel ou créatif pour justifier son retour.

C'est une façon plutôt originale d'aborder le sujet d'un potentiel The Amazing Spider-Man 3. Question difficile pour Andrew Garfield. Mais, l'acteur se dit qu'il faudrait « que ce soit très, très spécial ». Il insiste même : « Je voudrais que ce soit très étrange et complètement hors des sentiers battus, presque… je ne dirais pas ennuyeux, mais j'aimerais que ce soit simplement totalement inattendu, comme un genre de Spider-Man qu'on a jamais vu auparavant ».

Quelque part, c'était un peu l'idée qu'on attendait également d'un potentiel The Amazing Spider-Man 3. No Way Home nous en a d'ailleurs donné un léger aperçu, évoquant la tourmente de ce Peter Parker brisé plus qu'aucun autre. Mais que lui est-il arrivé entre temps ou après sa rencontre avec la version de Tom Holland ? Ça restera peut-être un mystère à jamais. Toutefois, l'intéressé se dit quel genre d'aventures il aimerait peut-être offrir à son Homme-araignée :

Je ne sais même pas quelle forme ça pourrait prendre… Peut-être un road trip.

© Marvel / Columbia Pictures.

Où voir en streaming les films avec Andrew Garfield ?

Si vous voulez vous offrir une bonne vague de nostalgie ou simplement découvrir les films d'Andrew Garfield en parallèle de la sortie de Brand New Day, sachez que The Amazing Spider-Man 1 et 2 sont disponibles sur à peu près toutes les plateformes de streaming :