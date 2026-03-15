Netflix fait le plein de films aujourd'hui avec pas moins de 5 longs-métrages tous tirée d'une même licence culte et adorée des fans. Et pourtant, ils sont très différents les uns des autres.

Vous n'êtes pas sans savoir que Spider-Man est une licence des plus juteuses, mais aussi l'une des plus problématiques d'un point de vue juridique. En ce qui concerne les films et les séries, Disney et Sony ont des accords compliqués, ce qui fait que l'on trouve la franchise partout. Que ce soit sur Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Aujourd'hui d'ailleurs, la plateforme au N rouge va faire le plein de films de la franchise et tous sortent dès aujourd'hui.

Netflix fait le plein de films, tous tiré d'une seule même licence culte

Au total, ce sont pas moins de cinq films issus du spider-verse qui rejoignent le catalogue de Netflix. On peut déjà noter Spider-Man 3 de Sam Raimi sorti en 2007. Tobey Maguire enfilait le costume du tisseur pour la toute dernière fois à l'époque et devait affronter non pas un, mais trois ennemis redoutables : le Bouffon Vert, Venom et l'Homme Sable. On se souvient tous de la scène d'ouverture de ce super-vilain en sable, une prouesse technique à l'époque, ou encore de la danse désormais culte de Tobey Maguire lorsqu'il est possédé par le symbiote.

Netflix accueille également les Spider-Man Homecoming et Far From Home, deux des longs-métrages les plus récents avec Tom Holland, le tisseur du MCU. Dans Homecoming, Spidey fait ses premiers pas en tant que super-héros tandis que dans Far From Home, il doit tout faire pour protéger son identité en affrontant le célèbre Mysterio. Enfin, le Spider-Man d'Andrew Garfield est lui aussi de la fête avec The Amazing Spider-Man : le destin d'un héros, second opus de la saga avec un Garfield qui doit faire face à Jamie Foxx en tant qu'Electro.

Pour conclure cette collection Spider-Man, c'est cette fois Venom qui débarque sur Netflix avec son propre film porté par Tom Hardy. Sony a tenté de capitaliser au maximum sur le spider-verse en faisant des films sur ses ennemis les plus populaires comme Morbius ou encore Venom et Kraven, mais le résultat n'a pas franchement été à la hauteur des espérances. Quoi qu'il en soit, vous pourrez en avoir un aperçu avec l'arrivée du symbiote sur Netflix.