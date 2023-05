Il faut bien l'admettre, depuis son apparition sur grand écran en 1984, le film Terminator a su captiver les spectateurs du monde entier avec son mélange assez unique d'action et de science-fiction. Mieux, avec le temps la franchise est devenue une icône de la pop culture notamment grâce à ses thématiques mais aussi l'acteur qui est un peu le visage de la licence : Arnold Schwarzenegger.

Terminator, la fin d'une époque

Peut t-on réellement imaginer la saga Terminator se séparer de son plus fier représentant et de l'acteur qui incarne le T-800 de la meilleure des façons ? Le média The Hollywood Reporter a eu l'occasion d'interviewer Arnold Schwarzenegger pour parler de sa carrière et inévitablement le sujet est arrivé très vite sur le tapis. Que peut t-on espérer pour la suite ? Schwarzy sera t-il de la fête ?

La question de THR est assez simple "la franchise Terminator est t-elle terminée?" À cette épineuse question, l'ancien bodybuilder y répond sans langue de bois.

La franchise n'est pas terminée. Par contre j'en ai fini. J'ai reçu le message haut et fort que le monde veut passer à autre chose en ce qui concerne Terminator. Quelqu'un doit trouver une idée géniale. Terminator était en grande partie responsable de mon succès, donc je le regarderais toujours avec beaucoup d'affection. Les trois premiers films étaient super. Numéro quatre je ne pouvais pas car j'étais gouverneur. Ensuite, cinq [ Genisys ] et six [ Dark Fate ] n'ont pas conclu l'affaire en ce qui me concerne. Nous le savions à l'avance parce qu'ils n'étaient tout simplement pas bien écrits.

Non seulement l'acteur Arnold Schwarzenegger répond avec franchise mais en plus il explique que les derniers épisodes n'étaient pas bien écrits. Un franc-parler assez étonnant dans le monde d'Hollywood où il est souvent bien difficile d'assumer les échecs.

Qui de mieux pour incarner un T-800 ?

Terminator c'est quand la suite ?

Pour le moment rien n'est prévu pour relancer la licence Terminator au cinéma. Par contre on sait que James Cameron, fort du succès délirant d'Avatar souhaiterait en faire quelque chose. En décembre dernier le réalisateur qui avait réalisé les deux premiers films avait expliqué qu'un projet était en discussion mais que rien n'avait encore été décidé. Evidemment en l'état on imagine mal autre chose qu'un reboot complet. Car l'absence d'Arnold Schwarzenegger serait très difficile à justifier autrement.

L'idée principale pourrait rester la même : des machines intelligentes sous le contrôle de Skynet dominent le monde dans un avenir dystopique, et envoient des cyborgs, les Terminators, dans le passé pour éliminer une menace pour leur existence. C'est le cœur du scénario et il semble compliqué de proposer autre chose.

De votre coté, qu'aimeriez-vous voir au sujet de cette cultissime saga ? Un reboot complet pourrait t-il vous convenir ?