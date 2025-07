Superman est probablement l’un des films de super-héros les plus attendus du moment. Hélas, tout pourrait ne pas se passer comme prévu, à en croire un premier leak sur le long-métrage.

À quelques jours de sa sortie au cinéma, Superman de James Gunn fait déjà parler de lui. Une critique publiée trop tôt, et très vite supprimée, secoue les fans. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’avis en question est loin d’être tendre. Entre un ton confus, une intrigue brouillonne et des personnages mal exploités, cette version revisitée de l’Homme d’Acier ne semble pas avoir conquis tout le monde.

Un leak qui fait du bruit pour Superman

Tout est parti d’un article publié par erreur par The Daily Beast. Le média a visiblement brisé l’embargo fixé au 8 juillet par Warner Bros. Résultat : la critique n’est restée en ligne que quelques minutes… mais c’était déjà trop tard. Des captures ont circulé sur les réseaux sociaux et le texte est désormais consultable sur Archive.org.

Ce premier retour est brutal. Le film est qualifié de "chaotique", "trop chargé" et même "symbole de l’épuisement du genre super-héroïque". Pas vraiment le lancement rêvé pour ce nouveau chapitre du DCU. Selon la critique, Superman manque de direction claire. L’histoire part dans tous les sens. D’une scène à l’autre, on passe d’une prison interdimensionnelle à un bébé géant, en passant par un duo improbable avec Metamorpho. Le tout sans véritable logique. Même les moments censés être émouvants tombent à plat. À trop vouloir en faire, le film semble ne rien raconter de fort.

Le ton aussi poserait problème. Entre les restes sombres de l’ère Zack Snyder et une ambiance presque cartoon, le film ne choisirait jamais vraiment son camp. Résultat : un mélange étrange qui ferait penser à un dessin animé du samedi matin… version surchargée.

Un casting solide, mais mal utilisé

Côté casting, James Gunn n’a pas lésiné. David Corenswet incarne Superman, Rachel Brosnahan joue Lois Lane, et Nicholas Hoult endosse le rôle de Lex Luthor. Mais malgré cette belle distribution, les personnages secondaires manqueraient de consistance. Supergirl, Mister Terrific ou encore Maxwell Lord seraient présents… sans réel développement. Ils passent, sans marquer.

Quant à Corenswet, son interprétation du célèbre super-héros divise. Il serait charmant, mais un peu trop léger pour porter le film. Très loin du Superman solennel des années Cavill ou Reeve, il serait ici un optimiste un peu cool, qui dit “dude” et sauve… des écureuils.

De l’humour qui ne prend pas

L’humour de James Gunn a souvent été salué, que ce soit dans Les Gardiens de la Galaxie ou The Suicide Squad. Mais ici dans Superman, selon la critique, ça ne fonctionne pas. Mis à part quelques scènes avec Krypto, le super-chien, les blagues ne feraient pas mouche. Pire : elles casseraient parfois le rythme et la tension.

Certains fans espèrent encore que ce ne soit qu’un avis isolé. D’ailleurs, plusieurs critiques sur Bluesky ont tenté de défendre le film. Même Variety, tout en restant mesuré, parle d’un film “silly”, autrement dit “loufoque”. Rien d’insurmontable, mais assez pour diviser dès le départ.

