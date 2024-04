Lors de la récente édition de CinemaCon organisée par Warner Bros., l'univers cinématographique de DC a brillé sous les projecteurs, apportant son lot de surprises et d'annonces attendues. Parmi les moments forts, James Gunn, le réalisateur du reboot de Superman, a captivé l'attention par un message vidéo émanant directement du plateau de tournage. Promettant un avenir radieux pour le héros emblématique. Avec une surprise...

Une image officielle du logo vient de leaker

Bien que les fans aient dû tempérer leur impatience, faute de révélation du costume du super-héros, le message de Gunn a su instiller enthousiasme et curiosité. Annonçant la présence de l'équipe du film à CinemaCon l'année prochaine pour «lancer l'été de Superman». L'annonce laisse présager une campagne promotionnelle d'envergure pour le film prévu pour juillet 2025.

David Corenswet endossera le rôle de Clark Kent/Superman, avec Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, formant un duo central dont l'alchimie sera cruciale. Et on aussi eu le droit à une surprise. La révélation du logo complet de Superman, bien que gardée sous silence et non diffusée en ligne, a été un moment marquant de la présentation, signalant l'avancement du projet. Et forcément, celui-ci a entre temps leaké sur le compte d'un spectateur présent sur place. D'ailleurs, Gunn a récemment admis sur Thread être bientôt prêt à dévoiler intégralement le costume de Superman. Reste maintenant à savoir quand cela se produira.

Un retour aux sources ?

Celui-ci ressemble beaucoup aux logos originaux de Superman, notamment au Superman #6 de 1940. Parfait pour un retour aux sources, le tout avec une touche indéniable de modernisation. La distribution s'annonce riche et diversifiée. Incluant Nicholas Hoult (Mad Max Fury Road) dans le rôle de Lex Luthor, Isabela Merced (Dora) dans celui de Hawkgirl, et bien d'autres talents, promettant une exploration approfondie de l'univers de Superman et de ses interactions avec d'autres super-héros. James Gunn a évoqué une intrigue qui s'articulera autour de la dualité de Clark Kent et de Superman. Laissant entrevoir une dynamique de groupe avec ses amis, bien que la nature exacte de leur collaboration reste à définir.

Le casting récent s'est enrichi de Sara Sampaio (Carga) et Skyler Gisondo (La Nuit au musée), ajoutant encore à l'anticipation autour du film. La possibilité de voir Milly Alcock dans le rôle de Supergirl, avant même son propre film, ajoute une couche supplémentaire d'excitation et de spéculation parmi les fans. La date de début du tournage, le 29 février, coïncide avec l'anniversaire de Superman. Un hasard que Gunn a qualifié de joyeux. La date de sortie est pour le moment prévue pour le 11 juillet 2025.