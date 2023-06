Le nouveau DCU se dessine doucement mais sûrement en coulisses. Alors que la grève des scénaristes continue de faire rage à Hollywood, le casting de Superman Legacy se poursuit. James Gunn, Peter Safran et Warner Bros. sont prudents. Ils savent qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur avec leur choix. L’éviction d’Henry Cavill au profit d’une personne plus jeune a toujours du mal à passer auprès de la fervente communauté de fans de l’acteur. Pour autant, trois noms sortent du lot et les choses devraient se concrétiser très bientôt. Voici les trois candidats en lice.

Trois candidats sérieux pour Superman Legacy

The Flash est sorti dans les salles obscures et ce sera le dernier film du DCU tel qu’on le connaît. James Gunn et Peter Safran concoctent un tout nouvel univers étendu qui débutera avec Superman Legacy en juillet 2025. Une nouvelle adaptation du kryptonien qui se fera donc sans Henry Cavill, les nouvelles têtes pensantes souhaitant mettre en scène un Clark Kent plus jeune. La recherche s’affine et le casting du prochain Superman approcherait de son terme avec trois candidats en lice.

Deadline révèle en effet que DC Films et Warner Bros qu'une seconde série de tests, avec James Gunn et Peter Safran aux commandes ,se déroulerait la semaine de la fête des pères aux États-Unis. Trois acteurs seraient conviés pour le rôle de Superman. Nicholas Hoult, qui était pressenti pour incarner Lex Luthor devrait finalement auditionner pour interpréter Clark Kent. L’acteur connu pour Le Menu, Renfield, X-Men ou encore Mad Max Fury Road, serait dans le radar de Warner depuis un long moment. Deux autres noms moins connus sont également évoqués.

David Corenswet, qui était le grand favori il y a quelques semaines et qui a déjà conquis de nombreux fans de part sa ressemblance avec Henry Cavill et avec le design du héros dans les comics. Enfin, Tom Brittney serait le troisième candidat sérieux pour le rôle principal de Superman Legacy. L’acteur méconnu du grand public est apparu dans le film USS Greyhound: La bataille de l'Atlantique et dans la série Grantchester.

De gauche à droite : Tom Brittney , Nicholas Hoult et David Corenswet

Trois noms également pour Lois Lane

D’autres noms pourraient se greffer à la liste. Deadline explique que plusieurs accords pour ces phases de test et auditions sont encore en cours de négociation. Les choses avancent également du côté de Lois Lane. Ce sont toujours les trois mêmes actrices qui sont en lice. Emma Mackey, star de la série Sex Education de Netflix, Phoebe Dynevor connue grâce à la série Bridgerton et enfin Rachel Brosnahan aperçue dans La fabuleuse Mme Maisel et House of Cards.

Là encore la liste pourrait ne pas être exhaustive. James Gunn tient à regarder chaque audition envoyée et a commencé sa longue entreprise après en avoir terminé avec le press tour des Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Les noms évoqués sont ceux qui sont ressortis de ses premiers visionnages et une courte liste a été créée. Quant aux rôles clés comme Lex Luthor et Jimmy Olsen, ils devraient être trouvés avoir qu’une décision soit arrêtée pour Superman et Lois.