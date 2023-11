Comment se porte Superman depuis sa dernière apparition dans nos salles obscures ? En termes de longs-métrages dédiés entièrement à lui, ce n'est pas la joie. Il ne s'est pas montré depuis 2013 lors de la sortie de Man of Steel et ses apparitions dans Justice League ou Black Adam ont divisé étant donné la qualité globale des deux films. Heureusement, James Gunn souhaite le remettre en avant dans une nouvelle histoire, et il compte bien lui faire honneur. Le chantier s'accélère, et un nouveau membre du casting vient d'être dévoilé. Et c'est un sacré nom.

Superman Legacy s'offre un acteur bien connu

On sent que le développement de Superman Legacy a obtenu un coup de boost depuis peu. Pour cause, la grève des scénaristes à Hollywood a pris fin en septembre dernier, et celle des acteurs début novembre. Le projet n'est donc plus entravé par quoi que ce soit, ce qui nous permet de faire le plein d'informations à son sujet. Dernièrement, on a appris que María Gabriela de Faría (The Exorcism of God, Deadly Class) allait incarner l'Ingénieur. Pour rappel, c'est un membre d'Authority, une équipe de justiciers qui intervient notamment dans un contexte de destruction de masse. Aujourd'hui, on connaît le nom de celui qui va enfiler le manteau de Lex Luthor, le célèbre Némésis de Superman.

Cette fois, c'est du sérieux, et avant l'annonce, les fans espéraient que James Gunn fasse le bon choix d'acteur. Ils devraient normalement être rassurés, puisque c'est Nicholas Hoult qui prêtera ses traits à l'antagoniste. Si vous ne le connaissez pas, sachez que c'est un acteur qui affiche une carrière assez impressionnante. On a pu le voir dans Mad Max Fury Road, Le Menu ou Ceux qui veulent ma mort. S'il n'a pas encore marqué de sa présence DC Comics, dans l'univers Marvel, il est connu pour avoir incarné Le Fauve aka Hank McCoy dans les films X-Men ou encore Deadpool 2. Un jeune acteur mais qui a tout d'un grand et qui a déjà prouvé son talent.

Il endossera donc le rôle d'un personnage ô combien important pour Superman Legacy et les fans sont en joie. « C'est un excellent choix de casting », « C'était un Fauve génial, il sera tout aussi bon en Lex Luthor ! », « Mais quelle bonne idée ! », peut-on lire sur les réseaux sociaux. C'est un accueil bien plus chaleureux que celui qui avait été reçu pour Jesse Eisenberg à l'époque de Batman vs Superman.

Crédits : Deadline

Un casting qui manque d'un certain Cavill ?

Le film sortira le 11 juillet 2025, comme l'a confirmé à nouveau le réalisateur. On revient de loin, puisqu'au départ, James Gunn ne voulait même pas être en charge du projet : « La route a été longue pour en arriver là. On m'a proposé Superman il y a des années, mais j'ai d'abord refusé car je ne savais pas comment donner à Superman la dignité qu'il méritait d'une façon qui soit unique, amusante et émotionnelle ». Avec lui aux commandes, on peut se sentir rassuré, même s'il a dû faire un choix radical.

En effet, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que ce n'est pas Henry Cavill qui portera les couleurs de Superman dans ce nouveau long-métrage. Il a été remplacé par l'acteur David Corenswet, et ça a provoqué des réactions très mitigées. D'autant plus que ce choix n'a pas été fait dans une volonté de montrer une version plus jeune du super-héros. Alors pourquoi ? On ne sait pas vraiment, mais il faut parfois laisser la place à du sang neuf. C'est une leçon que Batman a apprise à la dure. Il nous tarde de voir ce que ça va donner. Et pour la petite anecdote, Nicholas Hoult était visiblement en lice à la base pour incarner le super-héros à la cape rouge. Comme quoi, tout n'est jamais perdu et même si les fans ne se remettront pas de la mise à l'écart de Cavill, Hoult est un très bel ajout au casting.