Vous n'avez toujours pas votre dose de Superman ? C'est bien normal, puisqu'il ne s'est pas montré depuis bien longtemps. En fait, la dernière fois qu'on lui a entièrement dédié un film, c'était lors de la sortie de Man of Steel en 2013. On l'a bien recroisé après ça tout de même dans Batman vs Superman, Justice League et même dans Black Adam pour quelques seconde. Mais ça, c'était la bonne époque. James Gunn redémarre depuis le début et souhaite remettre le héros sur le devant de la scène à travers un nouveau long-métrage, mais sans Henry Cavill. Jusqu'ici, on n'avait pas beaucoup d'informations sur le projet, voire quasiment rien. Mais ça a changé, et on connaît maintenant l'un des personnages qui sera dedans.

Un personnage de taille aux côtés de Superman

Le casting du film est gardé bien secret depuis l'annonce du film. Hormis le kryptonien, on ne savait pas vraiment qui allait se retrouver dans l'histoire. Et nous avons de la chance, puisqu'un nom nous a finalement été donné. Il s'agit de l'actrice María Gabriela de Faría (The Exorcism of God, Deadly Class) et elle va incarner l'Ingénieur. Pour les fans hardcore de l'univers DC Comics, elle ne doit pas être inconnue au bataillon. D'ailleurs, cette annonce révèle potentiellement un indice sur l'intrigue de Superman Legacy.

Pour information, l'Ingénieur est un membre d'Authority, une équipe de justiciers qui intervient notamment dans un contexte de destruction de masse. Ce sont des héros qui n'hésitent pas à braver les lois pour intervenir, quitte à se mettre le gouvernement à dos. Vous l'aurez compris, nous avons affaire à des personnages plutôt puissants, et l'Ingénieur a la particularité d'avoir un corps modifié par la nanotechnologie. Elle peut ainsi faire apparaître des machines ou recouvrir son corps de métal liquide. Est-ce que ça veut dire qu'on verra l'Authority dans ce film Superman ? Jouera-t-elle un rôle primordial ? Affaire à suivre.

D'ailleurs, quelle place occupera l'Ingénieur au sein de Superman Legacy ? Pour l'instant, impossible de le savoir, mais les fans sont tout de même heureux d'apprendre cette nouvelle. Nous avons seulement eu vent de cet ajout au casting, sans plus de précision. Néanmoins, on constate que la cadence s'est accélérée. Le film fait de plus en plus parler de lui, et on peut s'attendre à en savoir plus dans les mois à venir. Par contre, pour la bande-annonce, il faudra repasser. Le tournage commencera en mars 2024, chose qui a été confirmée suite à la fin de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood.

Crédits : Deadline

L'état du chantier de Superman Legacy a longtemps fait peur aux spectateurs. On sait aujourd'hui qu'il n'y a plus rien à craindre, et c'est même James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie 3) qui s'en est assuré. Le réalisateur a dévoilé la date de sortie du long-métrage, et elle est toujours fixée au 11 juillet 2025. Nous disons bien « toujours », car ça n'a pas bougé depuis le début. Elle n'était juste pas à l'abri d'un report à cause des bouleversements qu'a connus le développement du film. C'est donc un soulagement pour la plupart des fans, même s'il faut encore prendre son mal en patience. 2025, ce n'est pas demain la veille.