L'attente autour de Superman Legacy s'intensifie. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas eu un long-métrage entièrement dédié au kryptonien. Malheureusement, le développement du projet n'a pas réussi à suivre un cours normal, et il a dû être mis à l'arrêt. Depuis, les fans patientent et espèrent avoir des nouvelles de lui incessamment sous peu. Eh bien, qu'ils soient rassurés, puisque nous en avons eu, et elles sont vraiment bonnes.

Superman Legacy n'a plus d'entraves

Cette information ne vous a sûrement pas échappé, mais la grève des scénaristes à Hollywood a pris fin le 27 septembre dernier. Par conséquent, de nombreux films dont la production était gelée ont pu reprendre leur chantier. Superman Legacy est bien évidemment concerné, et son tournage devrait donc commencer en mars 2024. Ceci est à nuancer, puisqu'il y a encore des acteurs qui sont potentiellement mobilisés. Cela étant, ça reste une excellente nouvelle, et pour le moment, il n'y a pas eu de report du long-métrage. Pour mémoire, sa sortie est toujours prévue pour juin 2025.

D'ailleurs, ce n'est pas le seul film DC Comics qui va pouvoir profiter de la fin de la grève. Batman : The Brave and The Bold en fait partie, même si nous ne sommes pas prêt de le voir sur le devant de la scène. En effet, sa production n'est pas très avancée, et son réalisateur, Andy Muschietti, travaille sur un autre projet. Autant dire qu'il ne se montrera pas de sitôt. La preuve, nous n'avons pas encore de fenêtre de sortie à se mettre sous la dent. Beaucoup de spectateurs estiment qu'il arrivera, au minimum, en 2026.

Un casting sans Henry Cavill

C'est bien James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie 3) qui se charge de mettre sur pied Superman Legacy. Et ça n'a pas été une mince affaire de le convaincre. « La route a été longue pour en arriver là. On m'a proposé Superman il y a des années, mais j'ai d'abord refusé car je ne savais pas comment donner à Superman la dignité qu'il méritait d'une façon qui soit unique, amusante et émotionnelle. Et puis, il y a un peu moins d'un an, j'ai trouvé un moyen en me concentrant sur Superman Legacy ».

Pour le moment, nous ne savons pas exactement qui fera partie du casting. Néanmoins, une chose est sûre : Henry Cavill n'enfilera pas à nouveau le costume du super-héros. Il a été remplacé par l'acteur David Corenswet. Du côté des fans, l'incompréhension est totale, car le réalisateur a confirmé que ce choix n'a pas été fait dans une volonté de montrer une version de Superman jeune. On pouvait notamment lire : « Donc il (ndlr : James Gunn) s'est débarrassé d'Henry car il était « trop vieux », alors qu'il fait plutôt jeune pour son âge, et qu'il aurait pu facilement jouer un Superman d'une trentenaire d'années ». Evidement, ça ne plait pas des masses, mais c'est comme ça, les temps change, même les super héros...