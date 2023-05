Le DCU est entre les mains de James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie et Peter Safran. L'objetif est finalement assez simple, proposer au public l'équivalent du MCU chez Disney mais cette fois à la sauce DC Comics. Et dans la longue liste des projets à venir on retrouve bien évidemment un long métrage sur le plus célèbre des super-héros : Superman Legacy.

Superman se trouve déjà un personnage

C'est au sein d'une interview pour le Toronto Sun que James Gunn a teasé la présence du chien de Superman Krypto dans son film Superman Legacy. Le tout intervient à la base comme étant une blague avec l'acteur Chris Pratt qui incarne déjà Star-Lord dans la trilogie des Gardiens de la Galaxie.

J'espérais pouvoir te confier le rôle de Krypto… le Super-chien Mais il faudrait que tu fasses de la capture de mouvement sur le plateau et que tu te promènes à quatre pattes, et tu ne peux pas parler. Chris Pratt : On dirait qu'il y aura un personnage appelé Krypto dans Superman, c'est un scoop!



Krypto le chien.

Krypto le chien, un personnage à part entière

Krypto le chien c'est quoi ? Où plutôt c'est qui ? Tout simplement il s'agit d'une version canine de Superman dans l'univers de DC Comics. En effet sur Krypton, l'évolution parallèle conduit à l'émergence d'espèces analogues aux oiseaux, félins, canidés et autres animaux que l'on retrouve sur Terre. Ce sont des animaux domestiques de compagnie comme sur notre bonne vieille planète. Et comme c'est expliqué dans sa première apparition, Krypto est à l'origine le chien du jeune Kryptonien qui deviendra plus tard Clark Kent/Superman sur Terre.

De ce que l'on sait via la série animée et les Comics, Krypto possède les mêmes pouvoirs et capacités qu'un Kryptonien adulte, mais avec des capacités physiques proportionnelles à sa petite taille et à son espèce. Certaines capacités sensorielles de Krypto (l'odorat et l'ouïe) sont plus aiguës que celles de Superman. Il est également doté d'une intelligence super-canine (à peu près du niveau de l'humain). Selon les versions il est aussi clairement immortel. Bref, on ne sait pas encore dans quel contexte James Gunn pourra faire apparaitre l'animal dans Superman Legacy. D'emblée il semble difficile d'en faire quelque chose de très sérieux.

C'est finalement le seul élément que l'on a pour le moment à propos de ce mystérieux nouveau film Superman. Pour le reste nous ne savons pas encore qui va avoir l'honneur de l'incarner à l'écran.