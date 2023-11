Superman est « bientôt » de retour dans un film entièrement dédié à sa personne. C'est une excellente nouvelle, car on n'avait pas vu ça depuis Man of Steel en 2013. Il a bien fait des apparitions dans Justice League ou encore Black Adam, mais ça n'a pas la même saveur. Quoi qu'il en soit, il y a encore quelques semaines, le long-métrage se faisait bien discret. Mais depuis peu, il s'est mis à se dévoiler davantage, et aujourd'hui, nous avons l'occasion de découvrir une grosse partie du casting.

Le casting de Superman Legacy s'étoffe

La grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood a officiellement pris fin. Par conséquent, le chantier de Superman Legacy va pouvoir reprendre son cours, d'où le fait qu'on ait autant d'informations à son sujet. Le scénario est encore confidentiel, mais l'histoire se focalisera davatange sur l'héritage de l'homme volant. Elle racontera « comment ses parents de Clark Kent) aristocrates kryptoniens et ses parents fermiers dans le Kansas ont eu un impact sur qui il est, sur les choix qu'il fait ». En revanche, le casting des acteurs et actrices n'en finit plus de se dévoiler. Dernièrement, on a appris que Nicholas Hoult (Skins, Mad Max Fury Road) allait endosser le rôle de Lex Luthor, le célèbre némésis du kryptonien. Un jeune acteur, certes, mais dont le talent n'est plus à prouver. Et il va être rejoint par du beau monde.

Le casting du film s'est étoffé ces dernières heures avec la confirmation de Skyler Gisondo en tant que Jimmy Olsen, le photographe au Daily Planet et ami de Clark. Un choix qui faisait déjà l'unanimité avant même l'annonce officielle. Mais il y aura également Lois Lane, la journaliste et compagne de Superman, qui sera jouée par Rachel Brosnahan (House of Cards). On retrouvera également Nathan Fillion (Castle) dans la peau de Guy Gardner, un Green Lantern, et Edi Gathegi (Dr House) dans celle de Mr. Terrific. De son côté, Anthony Carrigan (Barry) va personnifier Metamorpho.

Isabela Merced (Sicario) occupera le rôle d'Hawkgirl. Enfin, nous avons Sara Sampaio (Crisis) qui incarnera Eve Teschmacher. Vu le nombre de figures majeures de DC Comics présentes dans Superman Legacy, on peut s'attendre à un film mémorable. L'action devrait être au rendez-vous, et on a hâte de voir ces différents personnages interagir entre eux. Ça promet de belles choses pour l'avenir.

Crédits : The Daily Planet.

Un gros manque au casting

C'est un casting digne de ce nom auquel on a affaire pour ce nouveau film signé James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie). Malheureusement, pour certains, ça manque d'un certain Henry Cavill. En effet, l'acteur n'enfilera pas à nouveau le costume de Superman. C'est David Corenswet qui a repris le flambeau, sans qu'on sache vraiment pourquoi il y a eu un tel changement. D'ailleurs, Nicholas Hoult aurait été en lice pour incarner le super-héros à la cape rouge. Même si l'on nous a dit qu'il n'y a pas une volonté de montrer une version plus jeune du personnage, force est de constater qu'on a là des acteurs moins âgés que Cavill.